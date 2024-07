Ob routinemäßiger Serviceeinsatz oder Prüfungen aus der Ferne – der Erfolg oder Misserfolg von Technikern hängt maßgeblich davon ab, was sie wissen. Doch je intelligenter und vernetzter die Assets werden, desto mehr Informationen sind für ihre Wartung und Verwaltung erforderlich. Wie können die Außendiensttechniker da mithalten? Mit KI und einer mobilen Plattform.

Die mobilen Lösungen von IBM Maximo bieten Expertenunterstützung aus der Ferne und auf der Grundlage von KI, eine Asset-Historie in Echtzeit und operative Daten von Wearables, Sicherheitssensoren und Diagnoseschnittstellen für den digitalen Zwilling. Sehen Sie sich die folgenden mobilen EAM-Lösungen an und erfahren Sie, wie intelligentes mobiles EAM dafür sorgen kann, dass Techniker in Verbindung bleiben und Ihr Unternehmen produktiv arbeitet.