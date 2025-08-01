Unternehmen scheitern häufig an fragmentierten Systemen und isolierten Daten. Verteilte Tools für Kapital-, Ressourcen- und Umweltaktivitäten erschweren es, einen strategischen Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen zu gewinnen. Diese Herausforderung verursacht Ineffizienzen, verpasste Chancen und Compliance-Risiken.

Die Maximo Application Suite bewältigt diese Herausforderungen durch die Zentralisierung von Asset-Daten und die Integration intelligenter Workflows über Abteilungsgrenzen hinweg. Mit fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen ermöglicht Maximo Teams die Abstimmung von Kapitalinvestitionen, die Optimierung der Ressourcennutzung und die Erreichung von Umweltzielen – alles auf einer einzigen, einheitlichen Plattform.