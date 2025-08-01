Strategische Planung von Assets und Anlagen mit Maximo

Stimmen Sie Ihre Kapital- und Ressourcenplanung aufeinander ab und berücksichtigen Sie dabei ökologische, soziale sowie Governance- und Klimarisiken (ESG).

Wir stellen vor: IBM® Maximo Asset Investment Planning

Optimieren Sie Investitionsstrategien, verbessern Sie die Szenarioplanung und stimmen Sie die Wartung mit den Kapitalzielen ab.

Ganzheitlich planen

Unternehmen scheitern häufig an fragmentierten Systemen und isolierten Daten. Verteilte Tools für Kapital-, Ressourcen- und Umweltaktivitäten erschweren es, einen strategischen Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen zu gewinnen. Diese Herausforderung verursacht Ineffizienzen, verpasste Chancen und Compliance-Risiken.

Die Maximo Application Suite bewältigt diese Herausforderungen durch die Zentralisierung von Asset-Daten und die Integration intelligenter Workflows über Abteilungsgrenzen hinweg. Mit fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen ermöglicht Maximo Teams die Abstimmung von Kapitalinvestitionen, die Optimierung der Ressourcennutzung und die Erreichung von Umweltzielen – alles auf einer einzigen, einheitlichen Plattform.

Ihre Möglichkeiten

Planung von Asset-Investitionen Gesamtkosten der Wartung Investitionsprojektmanagement Projekt- und Portfolioplanung ESG- und Klimarisiken

Kundenreferenzen

