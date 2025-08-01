Stimmen Sie Ihre Kapital- und Ressourcenplanung aufeinander ab und berücksichtigen Sie dabei ökologische, soziale sowie Governance- und Klimarisiken (ESG).
Unternehmen scheitern häufig an fragmentierten Systemen und isolierten Daten. Verteilte Tools für Kapital-, Ressourcen- und Umweltaktivitäten erschweren es, einen strategischen Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen zu gewinnen. Diese Herausforderung verursacht Ineffizienzen, verpasste Chancen und Compliance-Risiken.
Die Maximo Application Suite bewältigt diese Herausforderungen durch die Zentralisierung von Asset-Daten und die Integration intelligenter Workflows über Abteilungsgrenzen hinweg. Mit fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen ermöglicht Maximo Teams die Abstimmung von Kapitalinvestitionen, die Optimierung der Ressourcennutzung und die Erreichung von Umweltzielen – alles auf einer einzigen, einheitlichen Plattform.
Steigern Sie den Wert von Assets während ihres gesamten Lebenszyklus und gleichen Sie gleichzeitig Risiken und Kosten aus. Nutzen Sie dazu automatisierte Szenarioplanung und datengestützte Investitionsentscheidungen. Planen Sie größere Eingriffe in Assets präzise und im Einklang mit Zeitrahmen, Unternehmensbudget und Zielen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre gesamten Wartungskosten, einschließlich Arbeitsaufträge, Arbeitskräfte, Dienstleistungen, Materialien und Werkzeuge.
Treffen Sie intelligentere Entscheidungen bei der Kapitalplanung und optimieren Sie die Ressourcennutzung mithilfe von Echtzeit-Einblicken in den Zustand der Assets und Tools zur Szenariobewertung.
Vermeiden Sie Verzögerungen und stellen Sie eine optimale Beschaffung sicher – mit erweiterter Risikoanalyse, Lieferantenmanagement und automatisierten Workflows.
Integrieren Sie Finanzmodellierung mit Klimaanalysen. Quantifizieren Sie das Risiko physischer Klimagefahren wie Überschwemmungen und Hurrikane sowie das Übergangsrisiko, um gestrandete und falsch bewertete Assets zu vermeiden.
Starten Sie mit einer Produkttour oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation von der Maximo Application Suite profitieren kann.