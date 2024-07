IBM COBOL for AIX® ist eine Entwicklungsumgebung für den Aufbau geschäftskritischer COBOL-Anwendungen auf Power®-Systemen. Es enthält einen COBOL-Compiler, eine Laufzeitbibliothek für die Anwendungsentwicklung und einen Debugger, mit dem Sie ein Programm von Ihrer Workstation aus visuell debuggen können. Mit der COBOL for AIX kannst du 32-Bit- oder 64-Bit-Anwendungen erstellen. IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5,1 ist erforderlich, um Anwendungen bereitzustellen, die mit COBOL for AIX in der Produktion entwickelt wurden.

Informationen zu den Vorteilen und Funktionen des COBOL for AIX 5.1-Compilers finden Sie im Datenblatt zu COBOL for AIX 5.1.