Der Compiler erzeugt symbolische Debugging-Informationen, die von jedem Standard-AIX-Debugger gelesen werden können. Sie haben die Möglichkeit, Variablen, Register, Speicher, Aufrufstapel und andere Elemente zu überwachen. Darüber hinaus können Sie jetzt Anwendungen debuggen, die in C, C++, COBOL und PL/I von Ihrer Workstation geschrieben sind.