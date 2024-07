IBM® Open XL C/C++ for AIX® ist der C/C++-Compiler der nächsten Generation von IBM, der die Erstellung und Wartung von Anwendungen erleichtert, die in C/C++ für IBM Power geschrieben wurden. IBM Open XL C/C++ for AIX nutzt die neueste Power10-Architektur und kann Code generieren, der die Funktionen von Power10 nutzt, um Ihre Hardwareauslastung zu maximieren.



IBM Open XL C/C++ for AIX integriert die Clang- und LLVM-Compiler-Infrastruktur vollständig, so dass Sie von der Kombination aus Open-Source-Technologie und IBMs Stärke in der Compiler-Optimierungstechnologie profitieren können. LLVM ist ein Open-Source-Compilation-Framework, das aktiv von einer großen Entwicklungs-Community verwaltet wird und mehrere Architekturen und Programmiersprachen unterstützt. Clang ist Teil der LLVM-Compiler-Infrastruktur, die eine Front-End- und Tooling-Infrastruktur für das LLVM-Projekt bietet.



Die Infrastruktur von IBM Open XL C/C++ for AIX ermöglicht es Ihnen, von moderner C/C++ Sprache, gängigen LLVM-Optimierungen und GCC Compiler-Kompatibilität zu profitieren.