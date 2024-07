Die Energie- und Versorgungsplattform von Capgemini hat in Zusammenarbeit mit dem IBM Ecosystem Engineering GSI Lab Drone-as-a-Service (DaaS) entwickelt. Dieses zukunftsweisende und nachhaltige Angebot verspricht, das Asset-Management zu revolutionieren.

EY und IBM verfolgen innovative Angebote, die dabei helfen, Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie zu integrieren und die Operationalisierung ihrer Programme mit Geschwindigkeit und Umfang zu unterstützen. Diese Lösungen zielen darauf ab, die Wertschöpfung für ihr Unternehmen, ihre Stakeholder, ihre Mitarbeiter und den Planeten zu verändern.

HCLTech beschleunigt die Cloud-Migration von Unternehmen

HCLTech hat Shared Data Center as a Service eingeführt, ein Angebot, das auf IBM Cloud for VMware Solutions basiert. Dieser fortschrittliche Service soll Unternehmen dabei helfen, ihre Transformation in die Hybrid Cloud zu beschleunigen.