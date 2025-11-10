Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Bringen Sie produktionstaugliche Tests in die Vorproduktion: Instana erweitert Ihr CI/CD um synthetische Überwachung

Ankündigung von synthetischer Überwachung in CI/CD für IBM Instana Observability, verfügbar als öffentliche Vorschau. 

Veröffentlicht 10 November 2025
Moderne Lieferteams versenden kontinuierlich Code, aber zu viele testen die „echte“ Benutzererfahrung erst nach der Bereitstellung. Zu diesem Zeitpunkt sind Leistungsregressionen, verschwendete Ressourcen und Ausfallzeit bereits im Spiel.

Unsere Ansicht ist einfach: Es ist wichtig, frühzeitig mit der Entwicklung zu beginnen und Automatisierung und künstliche Intelligenz von Anfang an einzubetten. Es hilft Teams, einen Schritt voraus zu sein, Kosten zu senken und die Leistung sicherzustellen, bevor Probleme auftreten.

Mit dieser Fähigkeit können DevOps- und SRE-Teams die exakt gleichen synthetischen Produktions-Tests in ihren Vorproduktionspipelines wiederverwenden und so Leistungs-, Verfügbarkeits- und Funktionalitätsstandards vor der Produktion des Codes durchsetzen. Pipelines können ausgewählte Tests bedarfsgesteuert ausführen und auf Basis von Erfolgs-/Fehlersignalen automatisch Beförderungsentscheidungen treffen.  

Warum das jetzt wichtig ist: 5 Wege, wie Instana die synthetische Überwachung nach links verschiebt

Observability, die erst in der Produktion beginnt, schafft blinde Flecken zwischen Staging und Live-Traffic. Durch die Verlagerung der synthetischen Überwachung nach links wird diese Lücke geschlossen, und zwar mit denselben Schwellenwerten und Benutzerabläufen, auf die Sie sich in der Produktion verlassen. 

Diese fünf Verbesserungen veranschaulichen, wie Instana die Observability in die CI/CD-Pipeline ausdehnt und Teams so in die Lage versetzt, früher zu testen, schneller zu deployen und mit Zuversicht zu veröffentlichen.

  1. Eine Testdefinition, alle Umgebungen. Pflegen Sie eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für synthetische Tests und Schwellenwerte. Wenden Sie diese konsistent in den Bereichen Entwicklung, Test, Staging und Prod an, um Abweichungen zu vermeiden. 
  2. Durch die Pipeline ausgelöste On-Demand-Ausführungen. Rufen Sie die CI/CD OpenAPI von Instana oder synctl auf, um bestehende Tests auszuführen und Bereitstellungen basierend auf den Ergebnissen zu steuern – automatisch genehmigen oder rückgängig machen. 
  3. Lokale Entwicklertoolchain. Open-Source-basierte, vom Hersteller gepflegte lokale Testumgebungen für Browser- und API-Synthetik ermöglichen es Entwicklern, Tests lokal zu erstellen und zu debuggen, um schnelle Iterationen vor dem Commit zu ermöglichen und die CI-Integration zu vereinfachen. 
  4. Zwei Schichten synthetischer Materialien auf einer Plattform. Kombinieren Sie hochfrequente Host-Agent-Prüfungen zur schnellen Erkennung mit umfangreichen Browser-/API-Tests zur Erfassung der Benutzer-Journey – alles innerhalb von Instana. 
  5. Integration mit Ihrem CI/CD. Funktioniert mit Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI und Azure DevOps; offene APIs unterstützen jede Pipeline, die HTTP-Aufrufe durchführen kann. 

Was Sie erwarten können: Messbare Ergebnisse

Teams, die das CI/CD synthetische Überwachung von Instana einsetzen, können spürbare Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit erwarten. Wenn Sie die gleichen strengen Kontrollen zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus anwenden, können Sie Regression reduzieren und die Sicherheit der Freigaben erhöhen. Pipelines schlagen schnell fehl, mit umsetzbarem, detailliertem Feedback statt Rätselraten.

Wenn ein Test fehlschlägt, erhalten die Teams detaillierte synthetische Beweise, die mit dem Observability-Kontext korrelieren, sodass sie Probleme diagnostizieren und Fixes vornehmen können, bevor sie es erneut versuchen. Dadurch werden Nachbearbeitungskosten gesenkt und der Aufwand für die Fehlerbehebung nach der Inbetriebnahme minimiert.

Auch wenn ein Gating-Schritt einen Build um Minuten verlängern kann, ist der Gesamteffekt ein schnellerer Durchsatz, da spätere Rollbacks und Hotfixes verhindert werden.

Mit der On-Demand-Testausführungs-API können Instana-Tests nach Bedarf ausgelöst und Ergebnisse in Echtzeit empfangen werden, was DevOps beim Erstellen automatisierter, testgesteuerter Bereitstellungen unterstützt. Dies hilft Unternehmen dabei, synthetisches Monitoring in ihre CI/CD-Pipeline zu integrieren.

Basierend auf der bewährten synthetischen Überwachung von Instana

Instana synthetische Überwachung simuliert Benutzeraktionen über verschiedene Standorte, Geräte und Netzwerke hinweg, um Verfügbarkeit und Reaktionszeit zu überwachen. Es ist tief in die Observability-Plattform von Instana integriert – so dass synthetische Signale mit dem gleichen umfassenden Kontext ankommen, den Sie für APM, Infrastruktur- und Endbenutzerüberwachung verwenden. 

Probieren Sie die Funktion in IBM Instana Sandbox aus

Versuchen Sie es in der öffentlichen Vorschau

Mehr über IBM Instana erfahren

Martín Fuentes

Group Product Manager

IBM

