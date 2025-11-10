Bringen Sie produktionstaugliche Tests in die Vorproduktion: Instana erweitert Ihr CI/CD um synthetische Überwachung

Moderne Lieferteams versenden kontinuierlich Code, aber zu viele testen die „echte“ Benutzererfahrung erst nach der Bereitstellung. Zu diesem Zeitpunkt sind Leistungsregressionen, verschwendete Ressourcen und Ausfallzeit bereits im Spiel.

Unsere Ansicht ist einfach: Es ist wichtig, frühzeitig mit der Entwicklung zu beginnen und Automatisierung und künstliche Intelligenz von Anfang an einzubetten. Es hilft Teams, einen Schritt voraus zu sein, Kosten zu senken und die Leistung sicherzustellen, bevor Probleme auftreten.

Mit dieser Fähigkeit können DevOps- und SRE-Teams die exakt gleichen synthetischen Produktions-Tests in ihren Vorproduktionspipelines wiederverwenden und so Leistungs-, Verfügbarkeits- und Funktionalitätsstandards vor der Produktion des Codes durchsetzen. Pipelines können ausgewählte Tests bedarfsgesteuert ausführen und auf Basis von Erfolgs-/Fehlersignalen automatisch Beförderungsentscheidungen treffen.