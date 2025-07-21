Beschleunigen Sie die Java-Modernisierung mit Automatisierung und integrierten Tools

21. Juli 2025

Autor

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Wir entwickeln unsere Tools weiterhin weiter, um Kunden dabei zu helfen, ihre Bemühungen zur Modernisierung ihrer Workloads zu beschleunigen, und zwar mit neuen Funktionen in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) und den IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), die jetzt allgemein verfügbar sind.  

Diese neuen Funktionen bieten gezielte Modernisierungsstrategien und -funktionen, um die Bemühungen zur Modernisierung von Enterprise-Java-Anwendungen, die auf Laufzeiten wie WebSphere Application Server laufen, auf der modernen WebSphere Liberty-Laufzeit zu beschleunigen, aktuelle Java SE- und Jakarta EE-Stufen zu übernehmen und vieles mehr.

Die wichtigsten Funktionen von IBM AMA

  • Neue SaaS-Zielplanung: Mit der Einführung von Enterprise Application Service for Java (EASeJ) können Sie jetzt mit Hilfe von maßgeschneiderten Migrationsplänen problemlos auf SaaS umsteigen
  • Neue automatisierte Anwendungsgruppierung: Generieren Sie automatisch Gruppierungen von Anwendungen auf der Grundlage gemeinsamer Abhängigkeiten, wie z. B. verbundene Datenbanken oder Warteschlangen.
  • Neues Operationsziel: Unterstützung für Liberty, das von WebSphere (MoRE) Version 1.0.0.1 verwaltet wird.
  • Umfassende Visualisierung von Anwendungsumgebungen: Verstehen Sie den gesamten Umfang Ihrer Anwendungsumgebung, z. B. WebSphere- oder Nicht-IBM-Anwendungsserver, mit visuellen Zuordnungen, die gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Anwendungen, Datenbanken und Messaging-Warteschlangen hervorheben.
  • Db2-Erkennung und Modernisierungsempfehlungen: Identifizieren Sie Ihre IBM Db2-Instanzen und erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen für die Modernisierung in IBM Cloud.

Die wichtigsten Funktionen der IBM AMA Developer Tools

  • Modernisieren Sie automatisch Ihren bestehenden Enterprise-Java-Anwendungscode und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand und die Zeit, die für die Ausführung des Codes in der neuen Laufzeitumgebung benötigt wird.
  • Führen Sie ein automatisches Upgrade des Java-Codes durch, um die neuesten Java SE-Ebenen zu verwenden.

AMA-Tools sind ein integraler Bestandteil der JSphere Suite for Java

AMA ist in den folgenden SaaS-, On-Prem- und Add-On-Programmen enthalten: 

AMA Dev Tools sind eine Reihe von IDE-Plug-ins, die EASeJ-, EAR- und MoRE-Kunden mit Eclipse-IDE oder VS-Code-IDEs zur Verfügung stehen. Laden Sie AMA Dev Tools von Ihrem IDE-Marktplatz herunter:

Beschleunigen Sie die Modernisierung Ihrer Anwendungen

Unabhängig davon, für welches Ziel Sie sich entscheiden, können Sie die Tools und Erkenntnisse freischalten, die Sie benötigen, um Innovation voranzutreiben – Ihre Modernisierung beginnt hier. Erkunden Sie die neuesten Verbesserungen an AMA und die Auswirkungen von AMA Dev Tools. Ermöglichen Sie Ihrem Team, sich schneller und effizienter zu modernisieren.

Starten Sie noch heute Ihre AMA-Testversion

Laden Sie die AMA Dev Tools herunter

Entdecken Sie die gesamte Suite auf der JSphere Tools-Seite

 

