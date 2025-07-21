Beschleunigen Sie die Java-Modernisierung mit Automatisierung und integrierten Tools

21. Juli 2025
Wir entwickeln unsere Tools weiterhin weiter, um Kunden dabei zu helfen, ihre Bemühungen zur Modernisierung ihrer Workloads zu beschleunigen, und zwar mit neuen Funktionen in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) und den IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), die jetzt allgemein verfügbar sind.
Diese neuen Funktionen bieten gezielte Modernisierungsstrategien und -funktionen, um die Bemühungen zur Modernisierung von Enterprise-Java-Anwendungen, die auf Laufzeiten wie WebSphere Application Server laufen, auf der modernen WebSphere Liberty-Laufzeit zu beschleunigen, aktuelle Java SE- und Jakarta EE-Stufen zu übernehmen und vieles mehr.
AMA ist in den folgenden SaaS-, On-Prem- und Add-On-Programmen enthalten:
AMA Dev Tools sind eine Reihe von IDE-Plug-ins, die EASeJ-, EAR- und MoRE-Kunden mit Eclipse-IDE oder VS-Code-IDEs zur Verfügung stehen. Laden Sie AMA Dev Tools von Ihrem IDE-Marktplatz herunter:
Unabhängig davon, für welches Ziel Sie sich entscheiden, können Sie die Tools und Erkenntnisse freischalten, die Sie benötigen, um Innovation voranzutreiben – Ihre Modernisierung beginnt hier. Erkunden Sie die neuesten Verbesserungen an AMA und die Auswirkungen von AMA Dev Tools. Ermöglichen Sie Ihrem Team, sich schneller und effizienter zu modernisieren.
Starten Sie noch heute Ihre AMA-Testversion
Laden Sie die AMA Dev Tools herunter
Entdecken Sie die gesamte Suite auf der JSphere Tools-Seite