Beschleunigen Sie die Java-Modernisierung mit Automatisierung und integrierten Tools

Wir entwickeln unsere Tools weiterhin weiter, um Kunden dabei zu helfen, ihre Bemühungen zur Modernisierung ihrer Workloads zu beschleunigen, und zwar mit neuen Funktionen in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) und den IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), die jetzt allgemein verfügbar sind.

Diese neuen Funktionen bieten gezielte Modernisierungsstrategien und -funktionen, um die Bemühungen zur Modernisierung von Enterprise-Java-Anwendungen, die auf Laufzeiten wie WebSphere Application Server laufen, auf der modernen WebSphere Liberty-Laufzeit zu beschleunigen, aktuelle Java SE- und Jakarta EE-Stufen zu übernehmen und vieles mehr.