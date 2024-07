Der Erfolg eines Unternehmens wird heute an der Betriebszeit und hohen Kundenzufriedenheitswerten gemessen. Die IT ist das entscheidende Bindeglied - denn in unserer hochgradig digitalisierten Welt ist die IT das Unternehmen, das Anwendungen und Anwendungsintegrität zu einer Priorität macht, nicht nur für IT-Teams und CIOs, sondern für die gesamte Vorstandsebene.



Die jüngste Explosion der generativen KI und die damit verbundenen Möglichkeiten bringen die IT – ihre Teams, Tools und Prozesse – in eine kritische Phase. Die IT bietet enorme Möglichkeiten, mit Hilfe von KI nicht nur für das Unternehmen unverzichtbar zu werden, sondern auch eine wichtige Triebkraft für die Produktivität der Mitarbeiter, für Innovation, für verantwortungsbewusstes Handeln und für einen grundlegenden Kulturwandel zu werden.



Aber es gibt auch Herausforderungen. Die Erzielung von ROI, die Steuerung von Mitarbeitererwartungen und die Schaffung vertrauenswürdiger Systeme für Ethik und Governance können entmutigend erscheinen. Doch die Risiken bei der Aufrechterhaltung eines veralteten Status Quo oder schlimmer noch – beim Zurückfallen hinter die Konkurrenz – sind noch größer. Während Unternehmen nach dem klügsten Weg in die Zukunft suchen, ist es für CIOs und ihre IT-Teams an der Zeit, einen KI-gestützten Plan zu entwickeln, einen Plan, der „KI zuerst“ statt „KI plus“ lautet –denn wenn Sie KI an die erste Stelle setzen, ändert sich die Art und Weise, wie Sie denken, arbeiten und mit Ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten.



Auf der Grundlage von Untersuchungen und Erkenntnissen von IBM KI- und IT-Experten bietet dieser Leitfaden Möglichkeiten, Ihren Ansatz für Ihre eigene IT- und KI-Strategie anzupassen, zu aktualisieren oder zu überdenken.