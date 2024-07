Generative KI, eine relativ neue Technologie, hat es geschafft, KI in einen kritischen, historischen Moment zu bringen – einen, von dem erwartet wird, dass er das Wesen der Wirtschaft neu definieren wird. In diesem Klima rascher und wachsender KI-Investitionen, insbesondere angesichts der Möglichkeiten, die sich durch generative KI und Foundation Models ergeben, ist KI-Ethik absolut notwendig, um die Langlebigkeit, Konformität und Gültigkeit dieser Investitionen zu gewährleisten. Wir glauben, dass Vertrauen mit einer Kultur der Ethik innerhalb des Unternehmens beginnt, aber für eine skalierbare KI ist eine durchgängige Governance erforderlich. Die Entscheidungen, die Unternehmen heute darüber treffen, wo und wie sie KI einsetzen, werden in den kommenden Jahren Auswirkungen haben.