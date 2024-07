Wenn es jedoch um die größere Angst vor Veränderungen geht, ist die Lösung differenzierter. Oftmals ist nicht die Technologie das Problem – die Veränderung selbst ist das Problem. Um die Möglichkeiten von KI- und IT-Automatisierung nutzen zu können, muss ein Unternehmen einen Kulturwandel herbeiführen, damit alle Mitarbeiter – nicht nur die IT-Teams – ihr Denken verändern und sogar ganze Unternehmensbereiche überdenken. Da die Unternehmenskultur an der Spitze des Unternehmens beginnt, müssen diese Veränderungen von der C-Suite ausgehen und dürfen nicht allein dem CIO überlassen werden.



KI wird die Menschen nicht ersetzen – aber Menschen, die KI nutzen, werden Menschen ersetzen, die das nicht tun. Augmented Work für eine automatisierte, KI-gestützte Welt



Der Erfolg eines Unternehmens wird oft durch einen Wechsel der Perspektive bestimmt. Eine Untersuchung des IBM Institute for Business Value hat ergeben, dass „Unternehmen, die ihr Betriebsmodell als Motor für die Transformation betrachten, ihre skillorientierten Konkurrenten in mehreren Bereichen übertreffen, z. B. mit einer um 55 % höheren Leistung bei Rentabilität und Effizienz“.



Das Vorantreiben von KI-gestützten Veränderungen kann sowohl den Mitarbeitern als auch dem Endergebnis zugute kommen. Beispielsweise können IT-Automatisierungsprojekte dazu beitragen, organisatorische Silos aufzubrechen. Das wiederum bietet neue Möglichkeiten für Innovationen, Zusammenarbeit und die Identifizierung von Abläufen, die vereinfacht oder rationalisiert werden können, insbesondere in großen Unternehmen, in denen verschiedene Teams häufig mit unterschiedlichen Verfahren, Tools und Anwendungen arbeiten.