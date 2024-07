In den letzten Jahren hat der Einfluss vieler IT-Teams abgenommen. Vor allem mit dem Aufkommen von Low-Code- und No-Code-Optionen – der Art von Anwendungen, die keinen traditionellen Programmierer erfordern – haben die Geschäftsbereiche noch mehr Freiheit, die IT zu umgehen und, zumindest auf der weniger komplexen Ebene, schneller zu arbeiten. Obwohl schneller besser ist, vor allem wenn es um neue Funktionen geht, ist diese reduzierte Rolle vielleicht nicht diejenige, die IT-Teams spielen möchten.



„Die Herausforderung für die IT-Teams besteht darin, sich besser auf das Geschäft einzustellen und sich als Unterstützer und nicht als Kostenstelle zu verstehen. Es ist wichtig, dass die IT-Mitarbeiter wirklich verstehen, wie das Unternehmen arbeitet und welche Fähigkeiten benötigt werden, damit sie diese Dienste besser anbieten können. Ich glaube nicht, dass wir – wir alle – gut genug dafür sorgen, dass IT-Fachleute Teil des Unternehmens werden, damit sie verstehen, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten sie haben und was erforderlich ist, um diese Funktionen jeden Tag zu erfüllen. Und wenn sie das täten, wären sie viel besser in der Lage, bei der Entwicklung und Auswahl von Lösungen zu helfen, was dazu führen würde, dass die Geschäftsleute weniger darauf angewiesen wären, es selbst zu tun.“ – Melissa Long Dolson, Vice President, AI Ops & Integration, IBM Technology Sales