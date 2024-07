Wie bei den meisten Dingen im Zusammenhang mit der IT – insbesondere wenn Sie darüber nachdenken, KI in den Mix einzubinden – sind die Kosten immer ein Faktor. Laut einem Bericht von 2023 erwarten die befragten IT-Führungskräfte, dass ihre KI-Budgets um das 3,4-fache höher ausfallen werden als noch vor vier Monaten erwartet. Aber dieselben Führungskräfte glauben, dass sich die Investition auszahlen wird. Fast drei Viertel (74 %) der Ausgaben für generative KI werden in die Bereiche Personalwesen, Finanzen, Kundenservice, Vertrieb und Marketing sowie IT fließen, in denen Kosteneinsparungen erwartet werden.2



„Unternehmen sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Kostensenkung. Wenn Sie ein IT-Automatisierungsprojekt starten, müssen Sie neue Tools einführen und neue Lizenzen oder SaaS-Dienste erwerben, was mit Kosten verbunden ist. Aber die Möglichkeit, durch den Einsatz von IT-Automatisierung die Kosten zu senken, ist real, und Ihre Investition zahlt sich aus.“ – Keri Olson

Vor allem aber müssen Sie als Führungskraft genauer darüber nachdenken, wie die Technologie Ihre Arbeitsweise, die Ihrer Mitarbeiter und die Interaktion Ihres Unternehmens mit den Kunden beeinflusst. Bei der Implementierung von IT-Automatisierung geht es vor allem darum, die Ziele des Unternehmens zu verstehen und dann eine Strategie zu entwickeln, um diese Ziele bestmöglich zu erreichen. Es geht auch darum, die richtigen Technologien und Lösungen auszuwählen und einen Plan für die Implementierung zu entwickeln. Auch in Ihren IT-Teams werden mehr und andere Fähigkeiten benötigt, z. B. KI-Prompt-Ingenieure, ML-Ingenieure, KI-Datenwissenschaftler, KI-Trainer und KI-Ethiker.



„Suchen Sie nach IT-Automatisierungstools, die einfach zu implementieren sind, wie zum Beispiel SaaS-Tools. Die besten Lösungen in diesem Bereich sind die, die am einfachsten zu implementieren sind und am leichtesten zum Laufen gebracht werden können. Finden Sie ein Tool, das Sie dort abholt, wo Sie gerade sind, und das mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwächst.“ – Keri Olson