Die IT-Infrastruktur steht niemals still, ob per Fernzugriff oder vor Ort. Die Technologie ändert sich ständig und die betrieblichen Anforderungen steigen permanent. Eines scheint sich jedoch nie zu ändern: Daten müssen verfügbar sein – und zwar schnell. Für ihren Speicherbedarf setzen viele Unternehmen und Anbieter auf heterogene Umgebungen mit On-Premises- und Hybrid-Cloud-Lösungen. In der Regel nutzen sie die Vorteile der Colocation mit mehreren Anbietern, um so Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig den bestmöglichen Preis für neuen Speicher zu erzielen.