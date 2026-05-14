IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

Vereinfachen und verringern Sie das Risiko groß angelegter Transformationsprogramme

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Zwei Fachkräfte arbeiten in einer Fabrikumgebung an einem Computer.

Praxiserprobtes KI-Framework für Cloud-Migration und -Modernisierung

Die großflächige Cloud-Migration ist eine komplexe, risikoreiche Transformation, die fragmentierte Systeme, Daten und Anbieter umfasst. Der Erfolg hängt von einem KI-gestützten Ansatz ab, der Automatisierung, Intelligenz und Governance kombiniert, um Ergebnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) ist ein KI-gestütztes Framework, das die End-to-End-Cloud-Migration und Modernisierung orchestriert. Es vereint Entdeckung und Ausführung in einer einzigen Intelligenzebene und optimiert Prozesse durch generative KI und Automatisierung, um schnellere und besser kontrollierbare Ergebnisse zu erzielen.

ICDC basiert auf sicheren, offenen Technologien, unterstützt hybride Umgebungen und lässt sich systemübergreifend integrieren. Es ist besonders effektiv für komplexe Altlast-Systeme und bietet KI-gesteuerte Wege für Rehosting-, Replatform-, Refactor- oder Retire-Strategien mit größerer Klarheit und Vorhersehbarkeit. 
Nachrichten
Ein Firmeninhaber bei einem Gespräch mit Mitarbeitern.
Dienstleistungen zur Transformation von Anwendungen für KI-Enablement von Everest Group
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Mann im Serverraum mit Laptop programmiert und codiert nachts
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Selbstbewusste Softwareentwicklerin
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Funktionen
KI-gesteuerte Entdeckung, Bewertung und Erkenntnisse

ICDC liefert KI-gestützte Erkenntnisse über hybride Systeme, die Abhängigkeiten, Risiken, Bereitschaft, Optimierung und Modernisierung aufzeigen und so schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungen ermöglichen und Cloud-Bewertungen im Unternehmensmaßstab beschleunigen.
Erweiterung der Ökosystem-Integration und der Modernisierung

ICDC dient als einheitliche Befehlsebene, die nahtlos mit Plattformen zusammenarbeitet, die unabhängig von Cloud, Unternehmensanwendung und Infrastruktur-Ökosystemen sind. Es trägt auch dazu bei, die Modernisierung auf Rehosting-, Replatform-, Refactor-, Modularisierungs- und Retire-Pfade mit Flexibilität und Skalierung auszudehnen.
Minimaler Aufwand bei Ausführung, Automatisierung und Steuerung

ICDC ermöglicht eine weitgehend automatisierte Ausführung durch KI-gestützte Automatisierung, agentengesteuerte Workflows, Echtzeit-Governance-Dashboards und einen Migrationsassistenten in natürlicher Sprache. Dieses Tool ermöglicht die Migration per Mausklick, reduziertes Risiko, schnellere Projektlaufzeiten und vollständige Programmtransparenz in großem Maßstab.
Intelligente Designautomatisierung und Architekturerstellung

ICDC nutzt generative KI und bewährte Engagement-Muster, um automatisch Zielarchitekturen, Migrationsdesigns, Diagramme und Arbeitspakete zu generieren. Ein Designassistent in natürlicher Sprache standardisiert Entscheidungen, reduziert architektonische Engpässe und verbessert die Designqualität in großem Maßstab.
Automatisierte Wellenplanung und Identifizierung von Roadmaps

ICDC nutzt Intelligenz, um Anwendungen nach Abhängigkeiten, geschäftlichen Prioritäten und Risiken zu gruppieren, um optimierte Migrationswellen zu erstellen und automatisch Roadmaps und maßgeschneiderte Work Breakdown Structures (WBS) für Rehost-, Replatform- und Retire-Abläufe zu generieren. ICDC bietet eine nahtlose Integration in Tools wie Jira und Azure ADO für eine industrialisierte Ausführung.

Strategische Partnerschaften

AWS

Mit flexiblen Methoden und umfassenden wiederverwendbaren Blueprints beschleunigen wir Entwurf, Migration und Betriebsabläufe auf AWS Cloud, unabhängig von Ihrer Branche.

Auf generativer KI basierende Migrations-Chatbots Auf generativer KI basierendes Discovery as a Service (GDaaS) Auf generativer KI basierender Design-Assistent
Kollegen sitzen an einem Schreibtisch und schauen auf einen Laptop im Büro

Unsere Experten für Sie

Senior Partner und Global Leader für Migrations- und Modernisierungsservices Vikas Ganoorkar

Vikas Ganoorkar ist Senior Partner bei IBM und verfügt über mehr als 20 Jahre globale Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmensanwendungen, Cloud-Migration und Oracle/SAP Transformation, vorwiegend im Bank- und Finanzdienstleistungssektor. Er ist spezialisiert auf Pre-Sales, groß angelegte Lieferungen, die Leitung von Fachbereichen und Innovation durch die Cloud, Agile und DevOps in Offshore- und globalen Teams.

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Global Asset CTO Migrations- und Modernisierungsdienste Sailendra Panigrahi

Als CTO von IBM Assets für Migrations- und Modernisierungsdienste bei IBM Consulting hat sich Sailendra auf generative KI, Cloud und Datenproduktmanagement spezialisiert. Er leitet groß angelegte Transformations- und Integrationsprojekte für Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen. Sailendra ist in Stockholm ansässig und bekannt für seine Expertise im Bereich komplexer verteilter Application Platforms und seine technische Führungskompetenz.

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CTO für das Angebot zur Anwendungsmigration und -modernisierung, Hybrid Cloud-Daten Vinay Parisa

Als CTO für das Angebot zur Anwendungsmigration und -modernisierung, Hybrid Cloud-Daten, leitet Vinay die Entwicklung und Bereitstellung von hochwertigen Lösungen zur Anwendungsmigration und -modernisierung für hybride Multi-Cloud-Umgebungen. Seine Fachgebiete umfassen Entwicklung, Analyse, Produkt- und CRM-Innovation. Er besitzt Patente im Bereich Cloud-Computing und ist Autor zahlreicher Publikationen. Seine Leidenschaft gilt der kontinuierlichen, Cloud-basierten Transformation und dem Kundennutzen.

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Distinguished Engineer, Hybrid Cloud und Data Services Debasis Roy Choudhuri

Debasis RoyChoudhuri ist ein IBM Distinguished Engineer und Executive Partner, der den Bereich Cloud-Modernisierung für Hybrid Cloud Service in Amerika leitet. Er ist spezialisiert auf generative KI, Multicloud-IT-Strategie und Cloud-Transformation. Debasis gilt innerhalb von IBM als Vordenker und ist Mitglied der IBM Academy of Technology.

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