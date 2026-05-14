Die großflächige Cloud-Migration ist eine komplexe, risikoreiche Transformation, die fragmentierte Systeme, Daten und Anbieter umfasst. Der Erfolg hängt von einem KI-gestützten Ansatz ab, der Automatisierung, Intelligenz und Governance kombiniert, um Ergebnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) ist ein KI-gestütztes Framework, das die End-to-End-Cloud-Migration und Modernisierung orchestriert. Es vereint Entdeckung und Ausführung in einer einzigen Intelligenzebene und optimiert Prozesse durch generative KI und Automatisierung, um schnellere und besser kontrollierbare Ergebnisse zu erzielen.

ICDC basiert auf sicheren, offenen Technologien, unterstützt hybride Umgebungen und lässt sich systemübergreifend integrieren. Es ist besonders effektiv für komplexe Altlast-Systeme und bietet KI-gesteuerte Wege für Rehosting-, Replatform-, Refactor- oder Retire-Strategien mit größerer Klarheit und Vorhersehbarkeit.