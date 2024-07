X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde von Suzhou Global Technology Co., Ltd. finanziert und gegründet, das über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Fertigung verfügt. Das Unternehmen nutzt die digitale Technologie und Erfahrung seiner Muttergesellschaft und stützt sich auf ein internationales Technologieteam und führende technologische Stärke, um branchenführende integrierte Anwendungsdienste zu entwickeln, wie z. B. Anwendungssoftware für die Fertigung mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum, die den Kunden maßgeschneiderte intelligente digitale integrierte Systemlösungen bieten. X-POWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktforschung und -entwicklung, die Datenverwaltung die Produktion und die Qualitätskontrolle kleiner und mittlerer Fertigungsunternehmen zu verändern, die Kosten für das Personalmanagement zu senken, die Produktforschungs- und -entwicklungszyklen zu verkürzen, die Produktqualität zu verbessern, die Produktion zu flexibilisieren, um eine schnelle Anpassung an die Marktnachfrage zu ermöglichen, die Unternehmenseffizienz zu verbessern, die Unternehmensgewinne zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen und die langfristige Entwicklung der Unternehmen durch Kostensenkung und Effizienzsteigerung zu sichern.