Innerhalb weniger Monate wurden durch das Programm etwa 100.000 Einreisende unter Quarantäne gestellt, von denen mehr als 2 % positiv auf COVID-19 getestet wurden. Die Tatsache, dass die Lösung verhinderte, dass diese Personen in das Vereinigte Königreich einreisen und die Bevölkerung gefährden konnten – und dadurch eindeutig Leben gerettet wurden –, war nicht der einzige Grund, warum die UK Association of Project Managers das Projekt für den APM Social Project of the Year Award 2021 ausgewählt hat. Es war auch nicht die schnelle Umsetzung.

Es waren vielleicht vor allem die „außergewöhnlichen Umstände“, unter denen die Lösung entwickelt wurde, meint Keane. „Das MQS-Projekt erforderte ein hohes Maß an Kooperation in einer besonders komplexen Umgebung, und das alles unter besonderer Beobachtung. Ich fühle mich privilegiert, Teil eines so hervorragenden Teams gewesen zu sein, das hart daran gearbeitet hat, die erforderlichen Ergebnisse unter einem immensen Zeitdruck bereitzustellen.“

Für Bolton von NHS Digital war auch die Chemie des erweiterten Teams – das durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden ist – ein wichtiger Faktor dafür, dass so viel in so kurzer Zeit erreicht werden konnte. „Das erstaunliche Tempo, das IBM und Salesforce an den Tag gelegt haben, hat vielen Menschen gezeigt, was möglich ist und wie schnell man etwas erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet und sich wirklich auf etwas fokussiert“, sagt er. „Jedes Mitglied dieses Teams kam jeden Tag mit der Überzeugung zur Arbeit, dass das, was sie taten, einen echten Beitrag zur Rettung von Menschenleben leistete. Und ich glaube, das haben sie tatsächlich.“

Seit dem Rollout von MQS hat das Entwicklungstempo nicht nachgelassen. Es werden ständig große und kleine Änderungen an den Richtlinien vorgenommen. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit, mit der neue Versionen der Salesforce- und MuleSoft-Plattform auf den Markt kommen – über 100 in neun Monaten – geradezu rasant, um es vorsichtig auszudrücken. Um mit diesen wöchentlichen Richtlinienänderungen Schritt halten zu können, hat das Bereitstellungsteam die Kanban-Methode in allen Teams eingeführt. Dadurch konnte das Team seine Prioritäten besser anpassen und das Bereitstellungstempo extrem kurzfristig beschleunigen. Die vollständige Automatisierung der Tests war ebenfalls ein wichtiger Faktor, um die Geschwindigkeit und Qualität der Bereitstellungsprozesse zu verbessern. Derzeit kann das Test & Trace-Programm über 120.000 Tests für alle Lösungen in weniger als einer Stunde durchführen.

Heute bilden diese Lösungen das strategische Fundament der Reaktion des UKHSA auf die Pandemie und stellen sichere, skalierbare und leistungsfähige Plattformen für das gesamte UKHSA bereit.