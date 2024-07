Die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Was heute noch bahnbrechend ist, wird morgen schon veraltet sein und Ihr Geschäft ausbremsen. Und wenn Ihr Unternehmen nicht über ein unendliches IT-Budget verfügt, ist es fast unmöglich, bei den technologischen Fortschritten in Ihrer Branche auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Stattdessen müssen Unternehmen, die in der realen Welt existieren, eine eher schrittweise und bewusste Innovationsstrategie verfolgen und nur dann handeln, wenn es Sinn macht. Aber wenn Sie zu weit hinter der IT-Kurve zurückbleiben, kann sich das spürbar negativ auf Ihr Angebot, Ihre Zielgruppe und Ihren Umsatz auswirken. Der Lösungsanbieter Tetherfi Pte Ltd. wurde 2009 gegründet, lange bevor Cloud Computing in Mode kam. Er hatte seine Angebote – vorwiegend für den Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BSFI) – als On-Premises-Software entwickelt. Anfang 2019 fand das Unternehmen jedoch einen Grund, diesen Ansatz zu aktualisieren. „Wir arbeiteten an einer Ausschreibung für ein großes Unternehmen“, erläutert Binny Mathew, Head of Presales and Product Realization bei Tetherfi. „Das war eine riesige Chance für uns – eine, die wir uns nicht entgehen lassen durften. Dieser potenzielle Kunde wechselte jedoch in die Cloud und wünschte sich eine cloudbasierte Lösung. Und unsere Anwendungen wurden nie für die Ausführung in einer Cloud-Umgebung entwickelt. Also begannen wir intern darüber zu sprechen, wie wir unsere Angebote in die Cloud bringen können. Wie bringen wir etwas schnell auf den Markt?“

Hybrid-Cloud-Modell Einführung eines Hybrid-Cloud-Bereitstellungsmodells für 40 % der Angebote Marktexpansion Nach der Aktualisierung seines Softwareportfolios expandierte Tetherfi in neue Regionen und Märkte

Das Tetherfi-Team erkannte auch, dass die Einführung eines cloudbasierten Bereitstellungsmodells Möglichkeiten über diesen ersten Vertrag hinaus eröffnen würde. Dazu bemerkt Binny: „Wir haben uns umgehört und festgestellt, dass viele Unternehmenskunden – die unsere Zielgruppe sind – ebenfalls auf die Cloud umsteigen. Aber sie stoßen auch auf großen Widerstand, wenn es um die Sicherheit geht. Wir brauchten also ein Hybridmodell, das ihnen Flexibilität bietet – und mit dem sie sowohl vor Ort als auch in der Cloud arbeiten können.“ Leider verfügte Tetherfi intern nicht über die nötigen Fähigkeiten, um die Entwicklung voranzutreiben. Also begann das Unternehmen mit der Suche nach potenziellen Cloud-Service-Providern, die ihm bei der Aktualisierung seines Angebotsportfolios helfen konnten. Und glücklicherweise fand man IBM.

Neue Möglichkeiten erschließen Als IBM Business Partner begann Tetherfi, sich mit den IBM Design-Teams abzustimmen, um sein Angebotsportfolio so zu überarbeiten, dass es nicht nur die Anforderungen dieser großen Ausschreibung, sondern auch die zukünftiger cloudbasierter Bereitstellungen erfüllt. „Wir haben viel überlegt, wie unsere Lösungen in der Cloud funktionieren sollten“, erinnert sich Binny. „Und die Zusammenarbeit mit dem IBM Cloud-Team war unglaublich wertvoll. Ihr Ziel war es nicht, uns einfach etwas zu verkaufen. Sie wollten wirklich verstehen, wie unsere Anwendungen funktionieren, und herausfinden, wie wir sie in eine Cloud-Umgebung übertragen können. Es war nicht nur ein Lift and Shift.“ Ein Tool, das – vor allem aufgrund der COVID-19-Pandemie – eine breite, cloudbasierte Akzeptanz gefunden hat, ist Tetherfis Angebot Secure Work From Home (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Da viele Unternehmen schnell eine neue Lösung für die Remote-Arbeit benötigten, konnte Tetherfi diese Lösung nun mit einer kürzeren Einrichtungszeit anbieten. Bislang kann das Unternehmen etwa 40 % seiner Lösungen über sein neues, hybrides Modell bereitstellen und plant, in naher Zukunft noch mehr Anwendungen in die Cloud zu migrieren. „Wir gehen Schritt für Schritt vor, Komponente für Komponente“, fügt Binny hinzu. „Wir erstellen Container und stellen alles in Red Hat OpenShift bereit. Wir schreiben verschiedene Microservices. Wir haben Kafka eingeführt, um sicherzustellen, dass die Dinge eng miteinander verknüpft sind. Mit On-Premises und Cloud bringen wir das Beste aus beiden Welten zusammen.“

Neue Funktionen eröffnen neue Märkte Die Zusammenarbeit mit IBM hat nicht nur dazu beigetragen, den großen Fünfjahresvertrag zu sichern, sondern auch mehrere neue Absatzmöglichkeiten für Tetherfi geschaffen. „Es hat uns geholfen, Türen zu öffnen“, bemerkt Binny. „Wenn Sie IBM Cloud einführen, sagt diese Marke etwas aus. Sie baut auf den Erfolgen auf, die IBM bereits erzielt hat. Daher haben unsere Kunden viel mehr Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Sicherheit dessen, was in die Cloud verlagert wird.“ Und während sich Tetherfi in der Vergangenheit stark auf den südostasiatischen Markt konzentriert hatte, erweiterte das Unternehmen mit seinen hybriden Angeboten seine Reichweite auf neue, bisher unerschlossene Regionen und expandierte weiter nach Asien und in die USA. Letztendlich kann Tetherfi mit seinem neuen Bereitstellungsmodell seinen Nutzern ein höheres Maß an Service und Auswahl bieten. „Sie bekommen, was immer sie wollen“, bemerkt Binny. „Was auch immer sie On-Prem behalten wollen, es ist möglich. Was auch immer sie in der Cloud behalten wollen, es bleibt ihnen überlassen.“ Er fährt fort: „Und mit Red Hat OpenShift können wir ihnen die gleiche Leistung und die gleiche Erfahrung bieten, egal wo sie sich auf ihrer Cloud-Journey befinden. Ich weiß mit Sicherheit, dass einer unserer Hauptkonkurrenten unterschiedliche Funktionssets für seine On-Premises- und Cloud-Lösungen hat. Daher war das Angebot einer gemeinsamen, einheitlichen Erfahrung für unsere Kunden definitiv der entscheidende Faktor für einige unserer Erfolge.“