Um das vollständig verwaltete Angebot von SAP Business One zu nutzen, entschied sich Sypsoft360 für SAP-zertifizierte IBM Cloud Bare Metal Servers. Das Unternehmen traf diese Entscheidung nach einem erfolgreichen Proof of Concept (PoC), der zeigte, dass die Lösung hinsichtlich Leistung und einfacher Verwaltung überzeugte.

„Wir haben zunächst IBM Cloud Bare Metal Server in Betracht gezogen, weil sie sowohl für SAP-Lösungen zertifiziert als auch preislich wettbewerbsfähig sind“, so Del Solar. „Die PoC-Übung hat uns davon überzeugt, dass sich unsere Erfahrungen mit der IBM Cloud sehr von denen unterscheiden würden, die wir mit unserem vorherigen Cloud-Service-Provider gemacht haben. IBM verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und bietet uns Zugang zu lokalem Support in allen drei Ländern, in denen wir tätig sind: Peru, Chile und Ecuador. Aufgrund ihrer internationalen Präsenz ist die Zusammenarbeit mit IBM weitaus weniger unpersönlich als bei anderen großen Anbietern, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben.

„Ein weiterer großer Vorteil der IBM Cloud ist der lokale Pre-Sales-Support. Wenn wir auf Kunden zugehen, haben sie oft eine Vielzahl von Anwendungen, die sie in die Cloud verlagern wollen, was zu einer erheblichen technischen Komplexität führen kann. Mit IBM Cloud haben wir immer Zugriff auf technische Experten von IBM, die uns bei der Definition der optimalen Infrastruktur helfen, um das angestrebte Maß an Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz für die individuellen Anforderungen jedes Kunden zu erreichen.“

Heute bietet Sypsoft360 jedem neuen Kunden die Möglichkeit, SAP Business One in der IBM Cloud laufen zu lassen, und die Akzeptanz hat schnell zugenommen. Das Unternehmen unterstützt auch bestehende Kunden bei ihren ersten Schritten in die Cloud, indem sie ihre SAP Business One-Umgebungen auf IBM Cloud Bare Metal Server migrieren.

Die Techniker von Sypsoft360 verwenden das Web Control Panel, um Ressourcen bereitzustellen und die Infrastruktur zu verwalten. Del Solar kommentiert: „IBM führt regelmäßig Verbesserungen des Webportals durch, was bedeutet, dass es immer besser und bequemer zu bedienen ist. Wenn einer unserer Kunden Fragen zur Integration anderer Anwendungen in seine Cloud-basierte SAP Business One-Umgebung hat, hilft uns IBM, diese effektiv zu beantworten.“