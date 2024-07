In einem ersten Schritt wollte SPL wichtige Workflows digitalisieren und automatisieren, insbesondere die Auftragsabwicklung, die bisher auf E-Mail und manueller Dateneingabe beruhte. Außerdem dauerte die Bearbeitung von Finanzberichten angesichts steigender Umsätze und Produktionsmengen zu lange, wodurch der Einblick des Managements eingeschränkt wurde. Auf der technischen Seite stiegen der Platzbedarf des Rechenzentrums, der Energieverbrauch und der IT-Wartungsaufwand, sodass der Druck zur Senkung der Gemeinkosten zunahm, obwohl der Wunsch nach neuen Funktionen stärker wurde.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen entschied sich SPL für die Implementierung einer neuen IT-Infrastruktur, um seine Ziele in Bezug auf Kapazität, Leistungsfähigkeit und Flexibilität zu erreichen. Gleichzeitig beschloss das Unternehmen, seine bestehenden SAP-Anwendungen von SAP ECC auf SAP S/4HANA umzustellen, um einen vollständig integrierten Geschäftsbetrieb für die Steigerung der Effizienz und die Unterstützung der Wachstumsziele zu ermöglichen.

Hemant Pandit erläutert das genauer: „Während andere Anbieter mehrere Server zur Unterstützung unserer SAP-Workloads vorschlugen, zeigte IBM, dass seine Lösungen unsere Produktions-Workloads, unsere Anwendungen, unsere Datenbank und eine Entwicklungsumgebung auf nur einem Server unterbringen können. Mit diesem Ansatz konnten wir den Platzbedarf in unserem Rechenzentrum erheblich reduzieren und die Verwaltung unserer IT-Systeme vereinfachen. Und da wir die IBM System i-Infrastruktur bereits seit über einem Jahrzehnt im Einsatz hatten, wussten wir auch, dass wir darauf vertrauen konnten, dass IBM die robusten, zuverlässigen und flexiblen Lösungen bereitstellen würde, die wir für die Expansion unseres Unternehmens benötigten.“

SPL hat seine neuen SAP S/4HANA-Lösungen auf einem einzigen IBM Power Systems S824-Server mit SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) implementiert. Zur Maximierung der Serverauslastung verwendet SPL IBM PowerVM, um mehrere virtuelle Umgebungen zu erstellen, die für jede Anwendung optimiert sind.

Isha Raina fügt hinzu: „Wir haben uns entschieden, unsere SAP-Anwendungen auf SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications auszuführen, da uns das dabei hilft, eine konstant hohe Leistung sicherzustellen und unsere Systeme vor ungeplanten Ausfallzeiten zu schützen. Zusammen mit der Virtual Persistent Memory-Funktion in IBM PowerVM hilft uns das SUSE-Betriebssystem dabei, unsere Systeme nach dem Aufspielen von Patches und Updates schnell neu zu starten.“

SPL implementierte außerdem das IBM® FlashSystem 5000, um SAP S/4HANA-Backup-Daten sowie andere kritische Anwendungsdaten zu speichern, darunter E-Mails und unstrukturierte Dateidaten. Für eine verbesserte Ausfallsicherheit installierte SPL neben dem IBM Storage Array einen Cisco MDS 16GB SAN Switch.

Hemant Pandit fährt fort: „Wir waren vom IBM FlashSystem-Speicher beeindruckt. Damit wird unsere große SAP S/4HANA-Datenbank unglaublich schnell gesichert, was Zeit für häufigere System-Backups schafft und die Geschäftskontinuität stärkt. Der Cisco MDS-Switch optimiert die Ausfallsicherheit des Systems, indem er Fehlerquellen in unserer Speicherumgebung reduziert. Gleichzeitig bietet er uns bis zu 12 Ports für den Anschluss zusätzlicher Geräte, so dass wir unseren Speicher bei Bedarf problemlos erweitern können, wenn wir mehr Kapazität brauchen.“

Isha Raina fügt hinzu: „Da wir wussten, dass IBM und Cisco als strategische Partner eng zusammenarbeiten, waren wir zuversichtlich, dass die kombinierten Lösungen und das Fachwissen beider Unternehmen langfristig die besten Ergebnisse für SPL liefern und dazu beitragen würden, unser Geschäft voranzutreiben.“

Um die Implementierung zu beschleunigen, hat SPL die Hilfe seines langjährigen Geschäftspartners Intellect Bizware in Anspruch genommen, der das Unternehmen bei der SAP S/4HANA-Konfiguration und -Bereitstellung unterstützte. IBM Systems Lab Services half SPL außerdem bei der Implementierung und Bereitstellung der IBM Power System S824- und IBM FlashSystem 5000-Geräte, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Isha Raina sagt: „Das Team von IBM Systems Lab Services nahm sich die Zeit, unsere einzigartige Infrastruktur zu verstehen. Außerdem arbeitete es eng mit unserem Partner Intellect Bizware zusammen, um sicherzustellen, dass wir unsere IBM Hardware so schnell wie möglich in Betrieb nehmen konnten.IBM Systems Lab Services hat einen großartigen Job gemacht, alle für das Hardware-Upgrade erforderlichen Daten gesammelt, uns bei der Installation mit Best Practices unterstützt und sichergestellt, dass alle unsere Anforderungen erfüllt wurden und die Implementierung reibungslos verlief.“

Mit Unterstützung von IBM und Intellect Bizware gelang es SPL, seine SAP-Umgebung innerhalb von drei Monaten auf SAP S/4HANA zu migrieren und nach einer einmonatigen Phase der Nutzerabnahme mit den neuen IBM- und SAP-Lösungen live zu gehen.