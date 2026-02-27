SMS DataTech nutzt das IBM watsonx-Portfolio, um ihr Sicherheitsinformationsmanagement zu verbessern
SMS DataTech, ein bedeutender Akteur in der Computerdienstleistungsbranche, bietet Unternehmen im Finanz- und Fertigungssektor kritische IT-Infrastruktur- und Sicherheitslösungen an. Ihre Medienplattform Security NOW! versorgt kleine und mittelständische Unternehmen mit den neuesten Sicherheitsinformationen und Threat-Intelligence.
Allerdings standen die Experten des Unternehmens vor der Herausforderung, aus der riesigen Menge an Sicherheitsdaten, Schwachstellenberichten und Warnungen zu Datenschutzverletzungen, die sie täglich erhielten, effizient kritische, entscheidende Informationen zu extrahieren. Mit begrenzten Ressourcen hatte das Team Schwierigkeiten, Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Schwachstellenmanagement und interne Sicherheitsschulungen umfassend abzudecken. Der Mangel an Zeit für fortgeschrittene Analysearbeiten behinderte proaktive Sicherheitsmaßnahmen und die strategische Planung. Darüber hinaus nahmen sowohl die Sicherheitsrisiken zu als auch die Produktivität in mehreren Abteilungen ab.
SMS DataTech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Zeitaufwand für die tägliche Informationserfassung und die Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung zu reduzieren. Sie wollten eine Plattform einrichten, die Informationen nahtlos mit Aktionen verbinden kann. Um diese Ziele zu erreichen, begab sich das Unternehmen gemeinsam mit IBM auf einen Transformationsprozess.
Das Team von SMS DataTech begann gemeinsam mit IBM an einer Lösung zu arbeiten, die auf Effizienz, Agilität und Produktivität ausgelegt ist – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Betrieb einzugehen. IBM Cloud® Kubernetes Service war entscheidend, um diese Ziele zu erreichen, da SMS DataTech jede Lösungskomponente unabhängig entwickelte, bereitstellte und skalierte. Die Nutzung dieses Angebots trug zu einer schnellen und reibungslosen Migration in die IBM Cloud mit minimalen Beeinträchtigungen bei. Das Team etablierte die Zuverlässigkeit auf Unternehmensklasse, die für den Umgang mit sensiblen Sicherheitsinformationen unerlässlich ist sowie die für Wachstum erforderliche Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit.
Die Migration zur IBM Cloud bot sowohl Kostenvorteile als auch nahtlosen Zugang zu IBM-Produkten wie IBM watsonx® Lösungen, was eine bedeutende Transformation der SMS DataTech Sicherheitsoperationen mit sich brachte. Die Technologie von IBM® watsonx.data® und die KI-gestützte automatische Analyse von IBM watsonx.ai® haben sich zusammengeschlossen, um Zeitverschwendung zu reduzieren und das globale Sicherheitsinformationsmanagement zu zentralisieren.
Der tägliche Zeitaufwand für die Datenerfassung wurde um etwa 92 % reduziert, von 2 Stunden auf nur noch 10 Minuten. Darüber hinaus wurde der Zeitaufwand für die Erstellung von Sicherheitsberichten für die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung um 75 % reduziert, von 40 Stunden pro Monat auf 10 Stunden. Diese Effizienzsteigerung half den Teammitgliedern, sich auf wertschöpfendere Aufgaben wie die strategische Planung von Sicherheitsrichtlinien zu konzentrieren.
Mit der Einführung der neu entwickelten IT-Lösung änderte sich der Sicherheitsansatz von SMS DataTech von einem reaktiven Ansatz zu einer proaktiven Strategie. Die Nutzung der watsonx.ai Developer Tool Suite ermöglichte auch die Verteilung individuell optimierter Sicherheitsinformationen an alle Mitarbeiter, wodurch das Sicherheitsbewusstsein insgesamt verbessert und zur Reduzierung von Vorfällen beigetragen wurde. Diese Tools umfassten den Zugriff auf Foundation Models, MLOps-Funktionen, Tuning-Studio-Tools und Integrationsfunktionen.
Durch die Integration der IBM watsonx-Lösungen wurde ein Kreislauf kontinuierlicher Sicherheitsverbesserungen geschaffen, der sich insgesamt positiv auf das Geschäft auswirkte, unter anderem durch die Stärkung der Organisationsstruktur und des Kundenvertrauens.
SMS DataTech verbessert weiterhin seine Sicherheitsmaßnahmen und nutzt die Funktionen von IBM watsonx, um seine Plattform für datengestützte Ergebnisse und Maßnahmen zu stärken.
SMS DataTech ist in der Computerdienstleistungsbranche tätig und bietet hauptsächlich IT-Infrastruktur und Sicherheitslösungen für Unternehmen in den Finanz- und Fertigungssektoren an. Das in Tokio, Japan, ansässige Unternehmen SMS DataTech ist führend in der Bereitstellung innovativer IT-Dienstleistungen und -Lösungen. Das Unternehmen betreibt die Medienplattform Security NOW!, die kleine und mittlere Unternehmen mit den neuesten Sicherheitsinformationen und Threat-Intelligence versorgt. Mit einer Ausrichtung auf die digitale Transformation und einem Engagement für die Verbesserung von Industrie und Leben, setzt sich SMS DataTech dafür ein, technologische Herausforderungen fortzuführen.
