SMS DataTech, ein bedeutender Akteur in der Computerdienstleistungsbranche, bietet Unternehmen im Finanz- und Fertigungssektor kritische IT-Infrastruktur- und Sicherheitslösungen an. Ihre Medienplattform Security NOW! versorgt kleine und mittelständische Unternehmen mit den neuesten Sicherheitsinformationen und Threat-Intelligence.

Allerdings standen die Experten des Unternehmens vor der Herausforderung, aus der riesigen Menge an Sicherheitsdaten, Schwachstellenberichten und Warnungen zu Datenschutzverletzungen, die sie täglich erhielten, effizient kritische, entscheidende Informationen zu extrahieren. Mit begrenzten Ressourcen hatte das Team Schwierigkeiten, Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Schwachstellenmanagement und interne Sicherheitsschulungen umfassend abzudecken. Der Mangel an Zeit für fortgeschrittene Analysearbeiten behinderte proaktive Sicherheitsmaßnahmen und die strategische Planung. Darüber hinaus nahmen sowohl die Sicherheitsrisiken zu als auch die Produktivität in mehreren Abteilungen ab.

SMS DataTech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Zeitaufwand für die tägliche Informationserfassung und die Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung zu reduzieren. Sie wollten eine Plattform einrichten, die Informationen nahtlos mit Aktionen verbinden kann. Um diese Ziele zu erreichen, begab sich das Unternehmen gemeinsam mit IBM auf einen Transformationsprozess.