Was das Unternehmen überwachen muss, geht weit über die typischen SNMP-basierten Daten hinaus, auf die sich die meisten Unternehmen verlassen. Um eine zuverlässige Verbindung zu den Anlagen von Unternehmen und Behörden an den entlegensten Orten der Welt herzustellen und aufrechtzuerhalten, nutzt das satellitengestützte Netzwerk eine Reihe von Protokollen und Datentypen, die die Möglichkeiten herkömmlicher Netzwerküberwachungssysteme übersteigen.

In den letzten Jahren hat das Netzbetriebsteam des Unternehmens mehrere Upgrades an seinen Betriebsunterstützungssystemen (OSS) vorgenommen, um die Dienste für Kunden und ihre anspruchsvollen Operationen zu erweitern und zu verbessern, z. B. Frachtschiffe auf See, Flugzeuge mitten im Flug und Aktivitäten an den entlegensten Orten.

Trotz dieser Verbesserungen hatte das Team weiterhin Schwierigkeiten mit der Erfassung, Normalisierung und Analyse von Leistungsdaten. Aufgrund der ungewöhnlichen Betriebsumgebung und der Vielzahl unterschiedlicher und nicht standardmäßiger Datentypen musste das Team zu oft Daten aus verschiedenen Subsystemen manuell zusammenfügen, um sie einem bestimmten Gerät oder einer anderen Netzwerkressource zuzuordnen.

Einfach ausgedrückt, wollte das Unternehmen eine effizientere und effektivere Methode zur Erfassung und Analyse aller Leistungsdaten, damit Leistungsprobleme schnell diagnostiziert und behoben werden können, bevor sie sich zu kundenschädigenden Ereignissen ausweiten.

Zu diesem Zeitpunkt wandte sich das Team an IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM).

Das Team hatte bereits zuvor seine Netzwerkleistung und seine Event-Management-Fähigkeiten aufgerüstet, einschließlich erheblicher Investitionen in die IBM Cloud Pak® for Watson AIOps-Lösung. Mit IBM Cloud Pak für Watson AIOps erhalten IT und das NetOps-Team domänenübergreifende Korrelation, Anreicherung und Konsolidierung großer Mengen an Alarmen und Alarmen sowie anderer operativer Daten in einem einzigen Dashboard.

Das Problem für das Team bestand nicht in der Analyse und den anschließenden Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage eingehender Warnungen, Alarme und anderer Leistungsereignisdaten. Die grundlegende Herausforderung bestand darin, alle Daten an einem einzigen Ort und in einem einheitlichen Format zu sammeln, um die leistungsstarken Funktionen von IBM Cloud Pak for Watson AIOps nutzen zu können. Dieses Problem war bereits bekannt und das Team sah sich bei dem Versuch, alle Daten, einschließlich der vielen nicht standardisierten Datentypen, auf einheitliche Weise zu verarbeiten und zu nutzen, mit echten Schwierigkeiten konfrontiert.

Die unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit von SevOne NPM bot dem Team eine effektive Möglichkeit, seine Hürde zu überwinden. Durch die Verwendung einer Kafka-basierten Ressource als Mittelweg war SevOne NPM in der Lage, eine Reihe von Kafka-Streams aufzunehmen, die Daten in nicht standardisierten Formen enthielten, darunter satellitenspezifische Formate und IoT-Daten. Sobald alle Leistungsdaten über die Kafka/SevOne NPM-Verbindung gesammelt waren, konnten sie nahtlos in die IBM Netcool® Operations Insight-Software (jetzt die Event Manager-Komponente von IBM Cloud Pak für Watson AIOps) portiert werden, um schnelle Analysen und Maßnahmen zu ermöglichen.

Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit von SevOne NPM hatte das Team all seine Leistungsdaten an einem Ort und in einem einheitlichen, für IBM Cloud Pak for Watson AIOps geeigneten Format.