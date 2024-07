Als eines seiner SAN-Volumes zuvor keinen Platz mehr hatte, kam es bei Devereux zu einer dreistündigen Systemunterbrechung. Nach der Implementierung von IBM SevOne NPM erstellte Shurers Team einen SAN-Bericht, um die Aktivitäten der Vorwoche anzuzeigen. Sie bemerkten eine Anomalie – eine Linie in einem Diagramm, die eindeutig nach oben tendierte. Wieder einmal war ein SAN-Volume schnell bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt.

„Dieses Mal haben wir mit SevOne das SAN-Problem drei Stunden im Voraus erkannt, anstatt eine dreistündige Unterbrechung zu haben“, berichtet Sutton.

Bei der Erstinstallation von IBM SevOne NPM stellte das Team durch Verwerfungen und Fehler auf einem Port fest, dass der Backup-Server den standardmäßigen Microsoft Windows-Treiber und nicht den Treiber verwendete, den sie für ihre Konfiguration als optimal eingestuft hatten. Dies führte dazu, dass Backup-Zyklen länger dauerten als erwartet.

„Wenn man all diese kleinen Dinge zusammenzählt, kostet das Geld und Zeit“, sagt Sutton. „Wir schätzen, dass wir mit SevOne 40 % der Probleme erkennen, bevor es zu erheblichen Auswirkungen auf den Endbenutzer kommt. Vor SevOne lag dieser Prozentsatz fast bei Null.“

Auch das IT-Team von Devereux war von der einfachen Erstellung von Berichten und Grafiken begeistert. Sutton hat zum Beispiel Berichte erstellt, um bestimmte Probleme zu beheben. „Ich wähle ein Objekt aus, wähle einen Indikator, drücke auf „Abtrennen“ und im Handumdrehen kann ich einen Bericht mit einem halben Dutzend oder mehr Diagrammen erstellen“, sagt er. „Ich habe noch nie mit einer Lösung gearbeitet, mit der man so schnell aussagekräftige Berichte erstellen kann.

„Wir verwenden Berichte, um zu entscheiden, welche Alerts sinnvoll sind“, fährt Sutton fort. „Wir haben regelmäßige Treffen zur Zusammenfassung der Alerts, um gemeinsam Muster zu erkennen und unsere Alerts abzustimmen. Mit der Bereitstellung von SevOne ist die Zahl der vermeidbaren Vorfälle zurückgegangen. Das Team verfügt jetzt über viel umfangreichere und genauere Basisdaten, die fundiertere Entscheidungen ermöglichen.“

Shurer fügt hinzu: „Früher wurde viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Wir haben Gelegenheiten verpasst, weil wir unsere Energie darauf verwendet haben, die Ursachen zu finden. Jetzt haben wir mehr Erkenntnise.“

Diese positiven Ergebnisse der IBM SevOne NPM-Plattform sind für Devereux erst der Anfang. Da weniger Zeit für die Eindämmung von Problemen benötigt wird, kann sich das IT-Team, zu dem 33 Mitarbeiter in der Zentrale und 22 lokale Administratoren im ganzen Land gehören, wieder der Innovation und der proaktiven Überwachung widmen. Shurer möchte vor allem zwei Ziele erreichen: die Sicherheit erhöhen und einen durchdachten und kalkulierten Wechsel in die Cloud vollziehen.

„Sicherheit ist ein großes Thema für Gesundheitsdienstleister“, sagt Shurer. „SevOne ermöglicht es uns, uns proaktiver auf die Sicherheit zu konzentrieren, da wir nicht so viel Zeit damit verbringen, Leistungsprobleme zu beheben.“

Ein weiteres Ziel des Teams von Devereux ist die Integration von IBM SevOne NPM-Alerts in das Helpdesk-Ticketing-System. Sobald der Prozess der Alert-Überprüfung und -Feinabstimmung abgeschlossen ist, ist es das Ziel, das Ticketing-System zu nutzen, um Probleme mit der Netzwerkleistung bis zur Lösung zu verfolgen.

Das Devereux-Team ist von der intuitiven Natur der Lösung beeindruckt und sagt, dass es die Dienste problemlos in seine eigenen Arbeitsabläufe einbinden kann. „Ich wünschte, jedes Unternehmen würde so arbeiten, wie SevOne es tut“, bemerkt Sutton. „Es hat die Umsetzung so viel einfacher gemacht.“

„Es ist jetzt viel einfacher, die Lösung selbst zu erweitern“, fügt Shurer hinzu. „Tatsächlich haben unsere bestehenden Vollzeitkräfte jetzt mehr Zeit für Innovationen.“

Sutton fasst zusammen: „Seit der ersten Zusammenarbeit mit SevOne und unserer laufenden Beziehung sind wir zuversichtlich, dass bei Problemen eine Lösung gefunden wird.“