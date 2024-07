Samsung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1969 gegründet und ist die Haupttochter der südkoreanischen Samsung Group und der größte Elektronikhersteller in Asien. Samsung verfügt über drei Geschäftsbereiche: Unterhaltungselektronik, IT und mobile Kommunikation sowie Gerätelösungen. Das Unternehmen beschäftigt über 113.000 Mitarbeiter in Südkorea und hat seinen Hauptsitz in Suwon-Si.