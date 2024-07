Die Liste der zu erledigenden Aufgaben war lang und die Zeit knapp, aber die Priorität war klar: den Zurück-zur-Schule-Plan der Gouverneurin unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium von Rhode Island verfolgte IBM® Consulting einen menschenzentrierten Ansatz, um Bedürfnisse und Möglichkeiten zu verstehen und eine Roadmap zur Unterstützung von Kindern, Eltern und Schulpersonal zu entwickeln. Dazu gehörte die Zusammenstellung eines speziellen K-12-Teams zur Falluntersuchung und Kontaktverfolgung, die Einrichtung eines K-12-Call-Centers für Tests und die Verstärkung des Personals zur Unterstützung neuer Geschäftsprozesse – und das alles innerhalb von zwei Wochen. Das Call-Center ging am 14. September 2020 mit 40 geschulten Agenten, die mit dokumentierten Anrufskripten ausgerüstet waren, in Betrieb.

„Das IBM-Team arbeitete rund um die Uhr mit unserem Team zusammen, um das Call-Center so schnell wie möglich aufzubauen,” sagt Hawkins. „Die IBM-Lösung ermöglichte es uns, eine Struktur zu schaffen, die wir je nach dem, was passiert und was wir über COVID-19 erfahren, größer oder kleiner skalieren können. Es ermöglicht uns außerdem, Ressourcen nach Bedarf zu verschieben und Mitarbeiter funktionsübergreifend zu schulen.”

Auf Anraten von IBM erweiterte der Bundesstaat den Funktionsumfang seines Call-Centers auch für die Öffentlichkeit, indem er es mit geschulten Agenten besetzte und eine COVID-19-Hotline einrichtete. Um die Unterstützung für infizierte Einwohner zu beschleunigen, wurden Menschen, Prozesse und Technologien zusammengeführt und die Prozesse zur Falluntersuchung und Kontaktverfolgung verbessert und automatisiert, unterstützt durch die Salesforce-Plattform. „Wir hatten weder die nötigen Telefonleitungen noch die Technologie oder die Betriebserfahrung,” sagt Campagna. „Wir brauchten Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, um Fälle schneller bearbeiten zu können. IBM hat all diese Technologie und dieses Fachwissen zur Verfügung gestellt, um uns bei unserer Reaktion auf COVID zu unterstützen.“ Heute wird das COVID-19 Operations Contact Center, das auch Kontaktverfolgungsdienste anbietet, von IBM verwaltet.

Die Bürgerinnen und Bürger können auch Antworten auf ihre am häufigsten gestellten Fragen erhalten, indem sie die Website des Bundesstaates besuchen und mit RHODA chatten, einem virtuellen Online-Agenten basierend auf der IBM watsonx Assistant Software. IBM startete das Projekt in nur 12 Tagen und integrierte es in die Saleforce-Plattform, bevor es an Live-Agenten übergeben wurde. Seit Oktober 2020 hat RHODA mehr als 100.000 Gespräche zu Themen im Zusammenhang mit Terminplanung für Tests, Testergebnissen, Reisebeschränkungen, Impfberechtigung und anderen Fragen geführt.

Während der ersten Phase der K-12-Tests bearbeitete die IBM watsonx Assistant-Technologie mehr als 18.000 Telefonanrufe zu Testterminen, Testabsagen und -verschiebungen sowie zum Abruf von Testergebnissen - und das in nur drei Wochen. Bei komplexeren Fragen erhielten die Anrufer zusätzliche Unterstützung durch intelligente Weiterleitung und ausgehende Textbenachrichtigungen. Und in der zweiten Testphase verwaltete die IBM watsonx Assistant Software 70 % aller Anrufe im Zusammenhang mit Impfungen automatisch, und sorgte gleichzeitig für die Weiterleitung komplexer Probleme an menschliche Agenten, Rückrufe und zweisprachigen Support in Englisch und Spanisch.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Umgestaltung der Abläufe in der Abteilung war der Einsatz flexibler, benutzerorientierter IBM® Garage-Methoden. In diesen gemeinsamen Sitzungen setzten Teams von IBM und dem Gesundheitsministerium von Rhode Island ihr jeweiliges Fachwissen ein, um gesundheitspolitische Optionen zu erörtern, Prozesse abzubilden und Vorhersagemodelle zu entwickeln. Mit den Erkenntnissen darüber, wie, wo und warum sich COVID-19 ausbreitet, und in Verbindung mit verbesserten, durchgängigen operativen Prozessen kann der Bundesstaat Rhode Island Ausbrüche besser vorhersagen und letztlich seine Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit anpassen.

Hawkins fügt hinzu: „IBM hat hervorragende Analysewerkzeuge mitgebracht, mit denen wir die Gouverneurin und das Führungsteam über Möglichkeiten beraten, wie wir reagieren können, nicht nur in Bezug auf Geschäftseröffnungen und -schließungen, sondern auch in Bezug auf Tests und andere Abhilfemaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.”