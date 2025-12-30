Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich professioneller industrieller Wartungsdienstleistungen bietet Quant Asset-Class-Outsourcing und Wartungsmanagement in verschiedenen Branchen an und legt dabei Wert auf Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen stand jedoch vor einer Herausforderung, als bei einem der Kundenstandorte von Quant ein operatives Problem auftrat, das auf Altlasten zurückzuführen war.

Vorbeugende Wartungsbefehle (PM) – kritisch für Betriebszeit und Produktivität – waren in über 1.500 Microsoft Excel-Dateien auf SharePoint vergraben, die nur als Anhänge in IBM® Maximo® Manage-Arbeitsaufträgen zugänglich sind. Die Informatiker mussten diese Dateien manuell referenzieren, was die Nutzung der erweiterten Maximo-Funktionen einschränkte. Dieser fragmentierte Prozess verringerte die Effizienz, gefährdete die Datengenauigkeit auf mehr als 17 Standorten und führte zu einem langsamen Prozess, der pro Datei über eine Stunde dauerte, um Inhalte manuell von Excel zu Maximo zu übertragen. Es veranlasste Quant, Automatisierung und Integration voranzutreiben, um das volle Potenzial von Maximo freizusetzen.