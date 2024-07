Mit der UrbanCode Deploy- und Blueprint Designer-Lösung konnte QBE seine Build-and-Deploy-Entwicklungsprozesse und die Markteinführungszeit für neue Anwendungen erheblich beschleunigen. „Als wir diese Funktionen eingeführt haben, konnten wir die Bereitstellungszeit für eine vollständige Entwicklungsumgebung für zwei unserer geschäftskritischen Systeme in Australien von zwei Monaten auf unter zwei Stunden verkürzen“, sagt Ataur. „Da wir nun in der Lage sind, schneller zu reagieren, sehen wir eine enorme Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und der gleichzeitigen Bereitstellungen für das Unternehmen.“

Die UrbanCode Deploy-Plattform beschleunigt nicht nur die Infrastruktur- und Anwendungsbereitstellung, sondern hilft QBE auch dabei, Ressourcen zu sparen und Kosten zu senken. Ein Entwickler kann eine Umgebung nach ihrer Nutzung schnell und einfach löschen. Aber wenn sie weiterläuft, fährt die UrbanCode-Plattform die Infrastruktur nach 30 Tagen Inaktivität automatisch herunter.

Darüber hinaus bietet die Lösung zentralisierte Hosting- und Verwaltungsfunktionen, die QBE viel Zeit und Mühe sparen. „Früher mussten wir viele Anpassungen vornehmen, um zum Beispiel eine bestimmte Anwendung in unserem australischen Rechenzentrum zu hosten“, sagt Ataur. „Mit UrbanCode ist das ganz anders – es ist eine einzige Ansicht. Wir haben eine Master-Instanz in Nordamerika, die auch in Australien und Europa eingesetzt wird. Dies hilft auch aus Sicht des Patchings oder der Wartung sehr.“

Flexiblere Entwicklungsfunktionen führen auch zu Vorteilen für die Benutzerbasis von QBE. Schnelle Bereitstellung und monatliche Releases bedeuten, dass Mitarbeiter mit ständig aktualisierten Anwendungen arbeiten – und dass Verbesserungs- oder Änderungsanforderungen viel schneller erfüllt werden.

Schließlich spielt die UrbanCode-Implementierung eine entscheidende Rolle in der unternehmensweiten Initiative von QBE, seine Anwendungsumgebung zu modernisieren und die laufende Umstellung auf eine Cloud-Infrastruktur fortzusetzen. Durch die Integration der UrbanCode-Plattform mit der Open-Source-Software Terraform lassen sich in den verschiedenen Regionen von QBE auslaufende ältere Anwendungen leichter ersetzen und neue anbieterbasierte Angebote in Cloud-Umgebungen ausführen.

„Bei unserer UrbanCode-Lösung geht es nicht nur um die Zeit, die wir bei der Bereitstellung von Full-Stack-Apps sparen“, sagt Ataur. „Es geht auch um die Flexibilität, die wir bei den Ziel-Cloud-Plattformen haben. Wir gehen davon aus, dass wir problemlos zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern wechseln können, wenn sich die Anforderungen des Unternehmens ändern.“