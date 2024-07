UrbanCode Velocity liefert Berichte über die Zeit, die benötigt wird, um einen neuen Build in die Produktion zu bringen. Die Berichte weisen auf Engpässe hin, indem sie aufzeigen, in welchen Umgebungen der Build Zeit aufgewendet hat, was die Bereitstellung in der Produktion verlangsamt. Dies kann Teams helfen, diese Engpässe zu beseitigen, um die Bereitstellung zu beschleunigen.