Prysmian Group

Prysmian wandte sich an IBM, um eine neue Cloud-Infrastruktur bereitzustellen und seinen aktuellen strategischen Outsourcing-Vertrag für weitere 12 Monate zu erweitern. Im Rahmen der Erweiterung wird IBM eine neue IT-Umgebung in der IBM Cloud aufbauen, konfigurieren und implementieren, um die zusätzlichen, auf SAP-Technologie basierenden Workloads von General Cable zu hosten. IBM wird auch weiterhin die lokale Infrastruktur des Unternehmens verwalten.

Prysmian prüfte mehrere Cloud-Provider. IBM Cloud war aufgrund der Kosten, der führenden Position im Bereich der Managed Services für hybride Infrastrukturen und der hervorragenden Leistungen, die im Rahmen des aktuellen strategischen Outsourcing-Vertrags erbracht wurden, eine natürliche Wahl. IBM Cloud wird auch von VMware als Virtualisierungs-Engine der Wahl für SAP-Anwendungen anerkannt.

„Die IBM Cloud ist unserer Meinung nach die ideale Lösung für unsere Bedürfnisse, da IBM eine Reihe von Diensten auf einer sehr soliden Infrastruktur bereitstellen kann“, erklärt Brandinali. „IBM wird uns eine Reihe von Diensten bieten, die uns andere Anbieter nicht bieten können. In dieser Hinsicht wollen wir ein Partnerunternehmen wie IBM haben.“

Für Brandinali war Vertrauen auch ein Schlüsselfaktor bei der Partnerschaft mit IBM. „IBM hält ihre Versprechen. Das ist ein Maß an Ehrlichkeit, das wir sehr schätzen, und das ist genau das, was wir in einer Partnerschaft brauchen.

IBM hat eine Reihe von SAP-Technologien bereitgestellt, die auf SAP-zertifizierten IBM Cloud Bare Metal Servers gehostet werden, einer Komponente von IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure, die in einer virtualisierten VMware-Umgebung ausgeführt werden. Die IBM Cloud-Plattform bietet Flexibilität und ermöglicht dem Unternehmen die Skalierung seiner SAP S/4HANA-Umgebung.

Zusätzlich zur Anwendungssuite von SAP S/4HANA umfasst die SAP-Landschaft die In-Memory-Datenbank SAP HANA, die auf zwei Hosts hochverfügbar ist, sowie das Business Warehouse SAP BW/4HANA und die Lieferketten-Planungslösungen von SAP APO.

„Wir haben die neue SAP BW/4HANA-Plattform in der IBM Cloud für Business Intelligence-Berichterstattung implementiert. Es war ein großer Erfolg, mit neuer Benutzerfreundlichkeit und einer neuen Schnittstelle“, fügt Giovanni Cauteruccio, Global Enterprise Services Manager von Prysmian, hinzu. „Wir sind auch mit SAP APO, Advanced Planning and Optimizer, einem Tool von SAP HANA, das wir für Forecasting und Planung nutzen, in der Cloud.“

IBM verwaltet außerdem die lokale SAP-ERP-Anwendung von Prysmian im Rahmen des IBM SAP Applications Management auf IBM Cloud-Angebots. Zukünftig plant das Unternehmen, seine gesamte SAP-Workload in die IBM Cloud zu migrieren.

IBM Cloud Bare Metal Servers bieten eine dedizierte Single-Tenant-Architektur, die Prysmian die volle Kontrolle darüber gibt, wo und wie Daten verwaltet, ausgetauscht und verarbeitet werden. Bei Bare Metal Servers kann Prysmian mit IBM die für Wartung und Aktualisierung erforderliche Ausfallzeit vereinbaren. Das dafür vorgesehene Betriebssystem für HANA-Appliances ist Red Hat Enterprise Linux for SAP-Lösungen.

Auf den Servern wird IBM Cloud for VMware Solutions für alle virtualisierten Workloads ausgeführt. Durch die Ausführung des nativen VMware-Stacks auf der IBM Cloud Bare Metal-Infrastruktur kann Prysmian dieselben Tools und Ressourcen nutzen, die es auch für seine On-Premises-Infrastruktur verwendet. „Wir nutzen viele der VMware-Funktionen. Das hat uns den Einstieg in die Cloud erleichtert„, fügt Alessandro Bottin, Global Infrastructure and Operation Manager bei Prysmian, hinzu.

Im Rahmen des Angebots IBM Security and Resiliency Managed Services bietet IBM Services Datensicherung, Ausfallsicherheit und Wiederherstellung in der IBM Cloud. Zur Vereinfachung der Backup-Migration entschied sich das Unternehmen für die Technologie Zerto on IBM Cloud.

Die Cloud-Infrastruktur von Prysmian wird in zwei IBM-Rechenzentren gehostet: dem IBM Cloud-Rechenzentrum in Cornaredo (Mailand) für die Produktionsumgebung und dem IBM Cloud-Rechenzentrum in Frankfurt für Disaster Recovery.