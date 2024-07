Im Zuge der Cloud-Transformation haben viele IT- und Unternehmensleiter erkannt, dass ihre Pläne zur Geschäftskontinuität nicht effektiv genug sind. Ganz gleich, ob Sie den Schutz Ihrer Geschäftsabläufe und kritischen Daten verbessern oder die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen auf Bedrohungen - insbesondere Cyberangriffe - reagiert, verbessern möchten, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um Ihr IT-Resilienzprogramm zu überprüfen und neu auszurichten. Wenn Sie heute die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, können Sie sicherstellen, dass zukünftige Vorfälle keine verheerenden Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben.

IBM bietet eine umfassende Palette an Services, Lösungen und Technologien für Datensicherung und -wiederherstellung, einschließlich Backup as a Service (BUaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Cyber Resilience Service und IT Resilience Orchestration (ITRO).