Printus hält an seiner Absicht fest, sich weiterzuentwickeln und mit seinen Produkten und Dienstleistungen den Büroalltag zu verbessern. Das Unternehmen konnte seine Kapazitäten weiter ausbauen und auf SAP S/4HANA migrieren, wodurch es Investitions- und Energiekosten einsparen konnte. Printus war in der Lage, das Projekt schnell in Angriff zu nehmen, mit schnellen Startzeiten bei Power und einer einfachen Migration auf die neuen Power10-Prozessor-basierten Server mit Live Partition Mobility. Mit Live Partition Mobility waren die Teams in der Lage, die Umgebung zu aktualisieren und dabei die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und geplante Ausfallzeiten zu vermeiden, sodass der Geschäftsbetrieb während der Umstellung aufrechterhalten werden konnte. Darüber hinaus konnte Printus seine Wettbewerbsposition mit verbesserten Sicherheitsfunktionen aufrechterhalten, die dazu beitragen, sichere Versandmethoden zu gewährleisten, sodass die Kunden ihre Bestellungen in jedem Fall pünktlich und korrekt erhalten. Die Teams bei Printus werden durch die Implementierung von PowerVC von einer einfacheren Verwaltung der Umgebung profitieren. Darüber hinaus unterstützt die Funktion Utility Capacity on Demand (CoD) Printus bei unvorhersehbaren, kurzfristigen Anstiegen des Arbeitsaufkommens, die eine automatisierte und kostengünstige Möglichkeit benötigen, um sicherzustellen, dass bei Bedarf angemessene Serverressourcen zur Verfügung stehen. Printus hat auch eine höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gezeigt, um den hohen Standard des Kundenservices aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Nachhaltigkeit und grüne IT durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO2-Fußabdrucks der IT-Infrastruktur zu fördern.