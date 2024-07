Mit Unterstützung des Geschäftspartners You-Get und unter Beratung von IBM nutzte Polpo die Watson Explorer-Technologie in Kombination mit der IBM Content Analytics Studio-Technologie (jetzt Teil von IBM Watson® Discovery), um unterschiedliche Datenquellen zusammenzuführen und KI-gestützte Modelle zu generieren. Das gewünschte Endresultat war eine vollständig integrierte, abonnementbasierte Webanwendung für Experten für öffentliche Angelegenheiten mit integrierter IBM Watson-Technologie.

Die größte Herausforderung war anfangs, herauszufinden, wie man „das Statische herausfiltern kann“, erklärt Van Zaanen. „Politische Begriffe sind sehr kontextabhängig, daher müssen die Wörter in den Kontext eingeordnet werden. Das Wort 'Energie' zum Beispiel ist zu mehrdeutig. Bildung steht nicht im gleichen Kontext wie Klima oder Energieunternehmen. Wir würden einen Text scannen und den Kontext anhand von Sekundärwörtern identifizieren. IBM Watson Explorer ahmt diesen Prozess nach. Die intelligente Natur von IBM Watson macht es möglich, immer wieder neue Dinge zu erkennen; selbst wenn sich einige Teile verändern, wird es weiterhin angepasst.“

„Ethische KI und Transparenz sind integrierte Prinzipien“, fügt Vos hinzu. „Es ist immer ein Mensch im Spiel. Das System propagiert sich nicht von selbst.“

„Der Algorithmus ist eigentlich Teil einer Lösungslandschaft“ sagt Van Zaanen. „Zuerst haben wir unser eigenes Dashboard erstellt und dann den IBM-eigenen Miner mit der Watson-Technologie und der IBM-Schnittstelle als Vergleichspunkt genutzt, um zu sehen, was in den Daten steckt, und so neue Erkenntnisse zu gewinnen, die uns bei der Entwicklung von Funktionen inspirieren. Das Frontend ist ebenfalls selbst entwickelt und basiert auf dem iterativen Feedback der Benutzer. Polpo hat sich für ein kontinuierliches Entwicklungsmodell entschieden, bei dem das Feedback der Kunden die Roadmap bestimmt.“

Die Polpo Political Monitoring Plattform führt alle relevanten politischen Informationen an einem Ort zusammen, wendet intelligente Dokumentenverarbeitung durch KI an und ermöglicht ihren Nutzern die Anwendung intelligenter Filtermöglichkeiten. Polpo stellt sicher, dass die Nutzer genaue, aktuelle und auf sie zugeschnittene Informationen erhalten, die für sie relevant sind. Damit erleichtert Polpo allen Experten, die politische Informationen verfolgen, die schnelle und umfassende Information über alle politischen Entwicklungen in den Niederlanden.

Das Unternehmen und seine Plattform entwickeln sich immer noch weiter. Van Zaanen erklärt: "Polpo hat eine Identität und eine Kultur der kontinuierlichen Entwicklung. Die Plattform ist so aufgebaut, dass sie ständig neue Dashboards und Quellen aufnehmen kann: flexibel durch Design. Je mehr die Plattform und der Code wachsen, desto schwieriger wird es, aber die Entwicklungszeit nimmt nicht exponentiell zu; wir veröffentlichen alle zwei Wochen ein Update. Wir konzentrieren uns auf schnelle und schrittweise Verbesserungen, indem wir das Feedback in umsetzbare Änderungen umwandeln.“

„Die größten Veränderungen im Modell sind möglicherweise die Hauptthemen, die sich im Zusammenhang mit Wahlen ändern“, fügt Vos hinzu. „Aber es ist möglich, nach Übereinstimmungen zu suchen und aus den Daten zu extrapolieren.“

Nachdem Polpo von anfänglich 5 Mitbegründern auf sein derzeitiges 12-köpfiges Team angewachsen ist, hat das Unternehmen die Start-up-Phase hinter sich gelassen und verzeichnet weiterhin ein schnelles Wachstum. Dennoch ist das Unternehmen recht klein, um ein so umfangreiches IBM Produkt zu nutzen, wie Vos erklärt: „Polpo ist relativ einzigartig in der Anwendung dieser Technologie in den Niederlanden, obwohl IBM Watson auch niederländische Sprachlösungen unterstützt. Die besten Ergebnisse werden von Start-ups oder Scale-ups erzielt. Sie erzielen einen größeren Mehrwert als größere Unternehmen, weil die Akzeptanzkurve steiler verläuft. Kleinere, innovativere, experimentierfreudigere Teams sind eher bereit, den Mehrwert eines digitalen Dienstes anzunehmen.“