Der E-Commerce hat den Menschen ein komfortables Mode-Einkaufserlebnis nach Hause gebracht, das es ihnen ermöglicht, Artikel dann zu bestellen und zurückzugeben, wenn es ihnen passt. Allerdings produziert er auch atemberaubende Mengen an Abfall. Jedes Jahr werden Millionen von Tonnen an Waren auf Mülldeponien entsorgt und Millionen von Tonnen an CO2-Emissionen erzeugt. Es musste einfach einen besseren Weg geben – und so wurde das innovative Startup-Unternehmen Turnr geboren.