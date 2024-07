Wie sein Geschäftsmodell ist auch die Zusammenarbeit von Neste mit IBM Consulting® for SAP eine Fallstudie für Evolution und Anpassung. Zu Beginn des Projekts im Jahr 2015 lag der Schwerpunkt der integrierten SAP-Einführung bei Neste auf der Ablösung des alten ERP-Systems, das die Prozesseffizienz behinderte, und der Schaffung eines neuen Prozess-Frameworks. Aber damals ging es bei dem Projekt immer noch sehr stark um die alte Seite des Geschäfts.

Im Jahr 2018, als das schnell wachsende Geschäft mit erneuerbaren Energien zum Schwerpunkt von Neste geworden war, erkannten die Beteiligten des integrierten SAP-Projekts die Notwendigkeit, die Ziele neu zu kalibrieren und den Umfang zu erweitern. Im Laufe des Projekts hatte sich zwischen den Teams von Neste und IBM eine nahtlose Zusammenarbeit entwickelt, und das Maß an Vertrauen war hoch. Als also die Notwendigkeit eines Kurswechsels deutlich wurde, sahen Mäki-Ullakko und der Rest des Neste-Teams eine wichtige Rolle für IBM bei der Planung. „IBM verstand und teilte unsere Vision für das Wachstum des erneuerbaren Teils des Unternehmens und was dies für unsere Implementierungs-Roadmap bedeutete“, sagt er. „Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, das Projekt im Handumdrehen zu erweitern und anzupassen, zeugt von der engen Beziehung und dem Umfang an Ressourcen und Branchenerfahrung, die IBM in das Projekt einbringen konnte.“

In den darauffolgenden Jahren ist die Beziehung – und der gemeinsame Teamansatz, auf dem sie basiert – nur noch stärker geworden. Neste nutzt die Tiefe der SAP-Bereitstellungserfahrung von IBM und hat die SAP-S/4HANA-Lösung erfolgreich in der Microsoft Azure Cloud in den meisten Betriebsabläufen eingeführt, einschließlich der erneuerbaren Lieferketten. Im Rahmen der Cloud-Bereitstellung spielten Mitarbeiter des IBM-Unternehmens Nordcloud (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) eine wichtige Rolle, während ein Team von IBM Consulting Cloud Migration Services bei der Migration von SAP von der lokalen Infrastruktur auf die Azure-Plattform unterstützte.

Neben der Erweiterung der bestehenden SAP-Landschaft bietet IBM Consulting Neste auch weiterhin die Unterstützung bei der Prozessgestaltung, die das Unternehmen benötigt, um den größten Nutzen aus seinen ERP-Investitionen zu ziehen. Ein Team von IBM® Organizational Change Management Services hat während des gesamten Transformationsprojekts umfangreiche Unterstützung geleistet, angefangen bei der Definition der harmonisierten Prozesse bei Neste bis hin zur Einbindung und Schulung der Mitarbeiter während der gesamten Unternehmenstransformation.