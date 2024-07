Die Fuhrparkabteilung nutzte jedoch immer noch eine separate, eigenständige Software für das Fuhrparkmanagement, was einen organisationsübergreifenden Einblick in die Fahrzeuginformationen verhinderte. Die NYPA verfügt über eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Schaufel- und andere Lastwagen für Arbeiten an Versorgungsleitungen, schweres Equipment wie Kräne für die Instandhaltung der Anlagen und Autos, einschließlich Elektrofahrzeuge, für den geschäftlichen Einsatz. Ob für die Planung im Voraus oder als schnelle Reaktion auf unerwartete Arbeiten, die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen benötigten einen einheitlichen Echtzeit-Einblick in den Fahrzeugstatus und die Historie, z. B. welche Fahrzeuge für Aufträge verfügbar sind und welche sich bereits im Einsatz oder in der Werkstatt befinden.

Um die Geschäftskontinuität und Effizienz zu gewährleisten und die Kunden zufrieden zu stellen, haben die Verantwortlichen der NYPA der Migration des Flottenmanagements der Abteilung auf die Maximo-Lösung Priorität eingeräumt.