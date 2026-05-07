Zusammenarbeit bei der Bereitstellung neuer Hybrid-Cloud-Lösungen

Netrix Global ist ein globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit Fokus auf die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und ergebnisorientierter IT-Dienstleistungen. Netrix Global hat seinen Hauptsitz in den USA und unterstützt mittelständische und große Unternehmen mit verwalteten IT-Dienstleistungen, Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz und Digital Workplace Enablement.

Im Jahr 2025 übernahm Netrix Global Ricoh ITS und baute damit sein globales Angebot an Managed Services erheblich aus und vertiefte seine Expertise in den Bereichen IBM Power, IBM i, Cloud Hosting und Managed Services. Durch diese Akquisition konnte Netrix seine Fähigkeit stärken, komplexe Hybrid-Cloud-Umgebungen für Kunden weltweit zu unterstützen und gleichzeitig die langjährige Lieferpartnerschaft zwischen Ricoh ITS und IBM fortzusetzen.

„Die Übernahme von Ricoh ITS hat unsere Fähigkeit beschleunigt, Managed Services auf Unternehmensebene global anzubieten“, so Nick Mattera, Vice President, Hosting Operations, Netrix Global. „Außerdem konnten wir auf fast einem Jahrzehnt Zusammenarbeit mit IBM aufbauen.“

Die Beziehung zwischen Netrix und IBM basiert auf gegenseitigem Vertrauen und langfristiger Zusammenarbeit.

„Wir haben eine hervorragende Beziehung zu IBM“, sagt Mattera. „Wir sind nicht nur Partner, sondern auch Anbieter der Lösungen des jeweils anderen. IBM und seine Kunden kaufen und nutzen Lösungen, die wir unterstützen, und wir verlassen uns auf IBM-Technologien, um unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Die Beziehung ist sehr tief.“

„Als Managed Service Provider für IBM Power-Umgebungen unterstützt Netrix IBM Cloud-Kunden über eine spezielle Kachel, die im IBM Cloud-Katalog verfügbar ist. Dies ermöglicht es Kunden, auf eine vollständig verwaltete Hosting-Lösung umzusteigen und diese bereitzustellen, wobei Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer von Netrix Global, es als „einen einzigen Ansprechpartner“ für ihre gesamte Infrastruktur bezeichnet.“

Jeder Netrix-Kunde hat individuelle geschäftliche und regulatorische Anforderungen. Im Jahr 2020 wandte sich ein langjähriger Kunde, ein multinationales Versicherungsunternehmen, mit einer bedeutenden Anfrage an Netrix.

Die Versicherungsgesellschaft betrieb zwei europäische Rechenzentren, in denen Netrix seine IBM-i-Anwendungen auf IBM Power-Servern verwaltete. Um die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, plante der Versicherer, seine Rechenzentren vor Ort zu schließen und die Workloads in die Cloud zu verschieben.

Netrix wurde mit der Konzeption und Durchführung dieser Transformation beauftragt.

Netrix betrieb zwar keine eigenen Rechenzentren in den erforderlichen europäischen Regionen, aber die enge Partnerschaft mit IBM machte IBM Cloud zu einer natürlichen Ergänzung. IBM hatte bereits Cloud-Rechenzentren in Europa etabliert und bot IBM Power Virtual Server an, sodass Kunden IBM i-Workloads ohne Refaktorisierung verschieben konnten.

„Der größte Vorteil von IBM Cloud war, dass es bereits entwickelt war“, erläutert Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer bei Netrix Global. „Wir mussten nicht bei Null anfangen. Wir könnten unsere Managed Services einbinden und eine Abdeckung rund um die Uhr bieten. Mit IBM Cloud zu arbeiten machte absolut Sinn.“

Die Bühne war vorbereitet. Jetzt war es an der Zeit, die eigentliche Arbeit zu beginnen.