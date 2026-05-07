Zusammenarbeit bei der Bereitstellung neuer Hybrid-Cloud-Lösungen

Netrix Global kooperiert mit IBM, um die Workloads des Versicherungsriesen auf den IBM Power Virtual Server in der Cloud zu verlagern
Netrix Global ist ein globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit Fokus auf die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und ergebnisorientierter IT-Dienstleistungen. Netrix Global hat seinen Hauptsitz in den USA und unterstützt mittelständische und große Unternehmen mit verwalteten IT-Dienstleistungen, Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz und Digital Workplace Enablement.
Im Jahr 2025 übernahm Netrix Global Ricoh ITS und baute damit sein globales Angebot an Managed Services erheblich aus und vertiefte seine Expertise in den Bereichen IBM Power, IBM i, Cloud Hosting und Managed Services. Durch diese Akquisition konnte Netrix seine Fähigkeit stärken, komplexe Hybrid-Cloud-Umgebungen für Kunden weltweit zu unterstützen und gleichzeitig die langjährige Lieferpartnerschaft zwischen Ricoh ITS und IBM fortzusetzen.
„Die Übernahme von Ricoh ITS hat unsere Fähigkeit beschleunigt, Managed Services auf Unternehmensebene global anzubieten“, so Nick Mattera, Vice President, Hosting Operations, Netrix Global. „Außerdem konnten wir auf fast einem Jahrzehnt Zusammenarbeit mit IBM aufbauen.“
Die Beziehung zwischen Netrix und IBM basiert auf gegenseitigem Vertrauen und langfristiger Zusammenarbeit.
„Wir haben eine hervorragende Beziehung zu IBM“, sagt Mattera. „Wir sind nicht nur Partner, sondern auch Anbieter der Lösungen des jeweils anderen. IBM und seine Kunden kaufen und nutzen Lösungen, die wir unterstützen, und wir verlassen uns auf IBM-Technologien, um unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Die Beziehung ist sehr tief.“
„Als Managed Service Provider für IBM Power-Umgebungen unterstützt Netrix IBM Cloud-Kunden über eine spezielle Kachel, die im IBM Cloud-Katalog verfügbar ist. Dies ermöglicht es Kunden, auf eine vollständig verwaltete Hosting-Lösung umzusteigen und diese bereitzustellen, wobei Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer von Netrix Global, es als „einen einzigen Ansprechpartner“ für ihre gesamte Infrastruktur bezeichnet.“
Jeder Netrix-Kunde hat individuelle geschäftliche und regulatorische Anforderungen. Im Jahr 2020 wandte sich ein langjähriger Kunde, ein multinationales Versicherungsunternehmen, mit einer bedeutenden Anfrage an Netrix.
Die Versicherungsgesellschaft betrieb zwei europäische Rechenzentren, in denen Netrix seine IBM-i-Anwendungen auf IBM Power-Servern verwaltete. Um die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, plante der Versicherer, seine Rechenzentren vor Ort zu schließen und die Workloads in die Cloud zu verschieben.
Netrix wurde mit der Konzeption und Durchführung dieser Transformation beauftragt.
Netrix betrieb zwar keine eigenen Rechenzentren in den erforderlichen europäischen Regionen, aber die enge Partnerschaft mit IBM machte IBM Cloud zu einer natürlichen Ergänzung. IBM hatte bereits Cloud-Rechenzentren in Europa etabliert und bot IBM Power Virtual Server an, sodass Kunden IBM i-Workloads ohne Refaktorisierung verschieben konnten.
„Der größte Vorteil von IBM Cloud war, dass es bereits entwickelt war“, erläutert Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer bei Netrix Global. „Wir mussten nicht bei Null anfangen. Wir könnten unsere Managed Services einbinden und eine Abdeckung rund um die Uhr bieten. Mit IBM Cloud zu arbeiten machte absolut Sinn.“
Die Bühne war vorbereitet. Jetzt war es an der Zeit, die eigentliche Arbeit zu beginnen.
Einsparpotenzial bei Eliminierung der jährlichen Betriebskosten des Rechenzentrums
mögliche Zeitersparnis beim täglichen Daten-Backup des Kunden
Die Migration begann im Juli 2022. Die Verlagerung von IBM i-Anwendungen von IBM Power Systems On-Premises auf IBM Power Virtual Server in der Cloud war relativ einfach, da keine Umstrukturierung erforderlich war. Netrix war für die gesamte Migration verantwortlich, arbeitete aber eng mit IBM zusammen, um das Know-how zu nutzen, das nur IBM bieten konnte.
„Wir waren mit IBM Cloud vertraut“, sagt Mattera. „Wir hatten Services innerhalb unserer eigenen IBM Cloud-Instanz für andere Kunden bereitgestellt. Auf der Infrastrukturseite hatten wir allerdings noch keine IBM Power Virtual Server-Bereitstellungen durchgeführt. Es gab also eine gewisse Lernkurve, und IBM war die ganze Zeit über da, um zu helfen, was großartig war.“
In der Versicherungsbranche gelten strenge staatliche Auflagen für die Datenverwaltung, darunter die Bestimmung, dass alle Daten mindestens sieben Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Um diese Anforderung zu erfüllen, wandte sich IBM an den IBM Business Partner FalconStor. Mit der FalconStor StorSafe VTL-Lösung konnte das Team physische Speicherbandlaufwerke in ein virtuelles Bandformat umwandeln und sie auf IBM Cloud Object Storage sichern, um sie einfach zu speichern und abzurufen.
Da die VTL-Lösung von FalconStor bereits in die IBM Cloud eingebettet war, gestaltete sich die Implementierung relativ einfach. „Auch für unsere Ingenieure auf der Power-Seite war es eine neue Plattform“, sagt Mattera. „Nachdem wir das mit Hilfe von FalconStor und dem IBM-Team überwunden hatten, sind wir sehr gut damit zurechtgekommen.“
„Die Lernkurve war also zwar da, aber nicht besonders schmerzhaft“, fährt er fort. „Wir haben viele Lektionen gelernt. Jetzt sind wir voll und ganz zuversichtlich, was die zukünftigen Bereitstellungen angeht.“
Im September 2022 wurden die Workloads des Versicherungskunden vollständig migriert und gingen in der IBM Cloud in die Produktion über. Die Benutzer des Versicherungsunternehmens können nun private Verbindungen von lokalen Bürostandorten mit der Hybrid-Cloud-Umgebung in Europa herstellen – mit IBM i-Anwendungen in der IBM Cloud und einer Vielzahl anderer unabhängiger SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service).
Heute profitiert Netrix Global in mehrfacher Hinsicht von der erfolgreichen Implementierung. Das Unternehmen pflegt weiterhin eine enge Geschäftsbeziehung mit der multinationalen Versicherungsgesellschaft, die weiterhin ein zufriedener Kunde ist. Die Versicherungsgesellschaft kann nicht nur weiterhin die gewohnten IBM i-Anwendungen nutzen, sondern sich auch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, anstatt sich mit der Wartung und Bezahlung der IT-Infrastruktur herumschlagen zu müssen: Mit IBM Power Virtual Server zahlt das Unternehmen nur für die Dienste und die Bandbreite, die es tatsächlich nutzt.
Durch die Verlagerung der Workloads der Versicherungsgesellschaft zu IBM Cloud hat Netrix Global das Unternehmen so positioniert, weltweit bis zu 40 % bei jährlichen Kosten für Rechenzentrum und Betrieb zu sparen. Darüber hinaus hat die Einsparung des Platz- und Energiebedarfs für den Betrieb dieser Rechenzentren die Fußabdruck des Unternehmens verringert, so Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer bei Netrix Global.
Mit FalconStor StoreSafe VTL hat Netrix Global es dem Versicherungsunternehmen ermöglicht, seine Backup- und Speicherkapazitäten mit größerer Skalierbarkeit und Geschwindigkeit zu verbessern. Das Unternehmen ist nun in der Lage, seine regulatorischen Anforderungen an die langfristige Speicherung von Daten zu erfüllen und hat das Potenzial, dazu beizutragen, die Backup-Zeit für die Workloads seiner Versicherungskunden um bis zu vier Stunden zu reduzieren.
Netrix Global hat auch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten in seinem IT-Managed-Services-Geschäft entwickelt und sein Fachwissen über IBM Power Systeme auf IBM Power Virtual Server-Umgebungen ausgeweitet. Das Unternehmen kann sein Wissen über FalconStor StoreSafe auch auf Implementierungen auf der ganzen Welt anwenden.
Die Beziehung zwischen Netrix Global und IBM ist stärker denn je. „Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Ressourcen der IBM Expert Labs Services erhöhen unsere Chancen, noch mehr Aufträge zu gewinnen“, so Mattera. „Dies ist ein weiterer Meilenstein für Netrix.“
Die Implementierung hat nicht nur die Türen zu neuen Möglichkeiten für den Betrieb von IBM Power Virtual Servers in der eigenen Cloud von Netrix Global geöffnet, sondern auch die Möglichkeit, sie als Managed Service in Europa anzubieten. „Die Möglichkeit, innerhalb der IBM Cloud zu arbeiten, hat uns eine globale Reichweite verschafft, die wir noch nie zuvor hatten“, sagt Mattera. „Es ermöglicht uns, ein völlig neues Marktsegment zu erschließen.“
Eine weitere spannende Gelegenheit besteht darin, die Reichweite der Netrix Global Cloud durch Zusammenarbeit mit IBM Cloud zu erweitern. „Unsere eigene Cloud besteht aus physischer Infrastruktur“, sagt Mattera. „Wir wollen also den physischen Fußabdruck unserer Rechenzentren verkleinern, indem wir die IBM Cloud nutzen.“
„Ein Kunde mit globaler Reichweite möchte vielleicht geografisch unterschiedliche Datenwiederherstellungsmöglichkeiten oder eine Hochverfügbarkeitsumgebung – mit Verfügbarkeit in Nordamerika, Produktion in Europa oder im pazifischen Raum, wo auch immer sie sich befinden. IBM Cloud bietet uns diese Flexibilität,“ schließt er.
Netrix Global ist ein ingenieurtechnisch orientiertes IT-Beratungsunternehmen und Managed Service Provider mit über drei Jahrzehnten Erfahrung. Unser Team von über 600 technischen Ingenieuren widmet sich der Lösung von Problemen in allen Geschäftsbereichen und verfügt über Fachwissen in den Bereichen IT-Strategie, Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit, Anwendungsentwicklung und Daten und KI. Netrix bietet einen einzigartigen Beratungs-, Bereitstellungs- und Ausführungsansatz, um den Erfolg des Kunden unabhängig von der Komplexität des Projekts sicherzustellen. Unsere Mission ist es, Ihr vertrauenswürdiger technischer Berater zu sein und Ihnen die Menschen und Technologien bereitzustellen, die Sie benötigen, um moderne, datengetriebene Unternehmen zu führen, die stets online und stets sicher sind. Erfahren Sie mehr unter www.netrixglobal.com.
FalconStor, ein IBM Business Partner mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist ein führender Anbieter von Software zur Optimierung des Datenschutzes, darunter FalconStor StorSafe VTL, der Lösungen für Notfallwiederherstellung und Backup in Hybrid-Cloud-Umgebungen modernisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und betreut derzeit mehr als 1.000 Unternehmen weltweit.
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