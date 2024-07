Die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, verändert sich. Die Pandemie hat gezeigt, dass viele Arbeiten auch außerhalb des Büros problemlos erledigt werden können - allerdings nur dann, wenn den Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Unternehmen suchen nach Softwareanbietern, die ihre kritischen Geschäftsabläufe unterstützen, um echtes Arbeiten überall und jederzeit zu ermöglichen. Iptor Sweden AB, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Planung und Logistik, ist entschlossen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Unternehmen hat erkannt, dass es sich mit seinen Kunden weiterentwickeln muss, wenn es deren Geschäfte weiterhin unterstützen will, und zwar nicht parallel, sondern schon im Voraus. Christopher Catterfeld, Chief Marketing and Product Officer und Managing Partner bei Iptor, erklärt: „Die COVID-19-Pandemie hat zum ersten Mal IT-Mitarbeiter zu Hause eingeschlossen und die Anfälligkeit von Diensten aufgezeigt, die auf eine Vor-Ort-Implementierung oder ein VPN angewiesen sind, um zu funktionieren. Wir haben erkannt, dass wir unsere ERP- und Lieferkettensoftware leichter zugänglich machen müssen, damit unsere Kunden wettbewerbsfähig bleiben können.” Die Einführung eines Cloud-Bereitstellungsmodells war für Iptor die Gelegenheit sein Angebot zukunftssicher machen. Der Schritt würde es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden mehr Flexibilität und Unabhängigkeit zu bieten, ohne die Komplexität zu erhöhen. „Unsere Vision war es, dass die Kunden über einen Browser auf unsere flexible, skalierbare Supply-Chain-ERP-Software zugreifen können, wann und wo es ihnen passt,” sagt Catterfeld. „Wir wollten in der Lage sein, ihnen kontinuierlich und ohne Aufwand ihrerseits einen Mehrwert zu liefern und die Lernkurve der Mitarbeiter auf ein Minimum zu beschränken.”

Geringere Infrastrukturkosten

Iptor senkt die Ausgaben für die IT-Infrastruktur um bis zu 80 % mit IBM Power Virtual Server

Schnelleres Onboarding

Ermöglicht das Onboarding neuer Kunden in 1 Stunde statt in 2 Tagen



Wir haben unsere Investitionen in die IT-Infrastruktur um bis zu 80 % reduziert und den Zeitaufwand für deren Verwaltung erheblich verkürzt. Die End-to-End-Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen, die Sie über IBM Power- und Red Hat-Technologien erhalten, sind wirklich herausragend. Christopher Catterfeld Chief Marketing and Product Officer and Managing Partner Iptor Sweden AB

Durchstarten mit der Cloud Um den Übergang zu einem echten Cloud-Bereitstellungsmodell zu unterstützen, suchte Iptor nach einer robusten, zuverlässigen Infrastrukturplattform. Das Unternehmen entschied sich für IBM® Power® Systems Virtual Server mit dem Betriebssystem Red Hat® Enterprise Linux®, um seine Infrastrukturressourcen schnell und kostengünstig zu erweitern. Iptor erweiterte seine Cloud-Funktionen und entschied sich für Red Hat OpenShift, um eine Plattform für die Entwicklung cloudnativer Anwendungen bereitzustellen. „Unsere Prioritäten waren globale Verfügbarkeit, keine Latenz- oder Bandbreitenprobleme, hohe Sicherheit und ein Partner mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz”, erinnert sich Catterfeld. „IBM liefert in all diesen Punkten und noch mehr. Wir haben unsere Anwendung für die Ausführung auf IBM Power entwickelt, da die Plattform die höchsten Transaktionsvolumina verarbeiten kann.” Er fährt fort: „IBM Power Systems Virtual Server bietet den Vorteil der gleichen Architektur, die unsere Kunden schätzen und der sie vertrauen, und zwar jetzt sowohl lokal als auch in der Cloud. Darüber hinaus bietet das Angebot den Zugang zu IBM Cloud-Ressourcen und -Katalogen, so dass wir problemlos skalieren können, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.” Mit Hilfe von IBM baute Iptor eine Cloud-Infrastruktur mit flexiblen APIs auf, um Kunden die Nutzung cloudbasierter Funktionen zu ihren eigenen Bedingungen zu ermöglichen. Das Team von Iptor und IBM hat den ersten Kunden in die neue Infrastruktur integriert und eine starke Zusammenarbeit aufgebaut, die auch die Erforschung von Edge Computing umfasste. „Viele Menschen unterschätzen den Unterschied zwischen Hosting-Diensten in einem Rechenzentrum und einer echten Cloud”, sagt Catterfeld. „Was passiert zum Beispiel, wenn ein Kunde etwas drucken möchte? IBM hat uns dabei geholfen, Edge Computing einzusetzen, um solche Herausforderungen zu lösen, so dass wir die Beschränkung der Konnektivität zu unseren Diensten durch ein VPN vermeiden konnten.” Entscheidend ist, dass IBM Power Systems Virtual Server die integrierte Sicherheit bietet, die es Iptor ermöglicht, einen besseren Zugriff auf seine Dienste zu bieten, ohne Kompromisse beim Datenschutz einzugehen. „Wir haben Sicherheit in jede Schicht unseres Stacks integriert, unterstützt durch IBM Power und Red Hat Enterprise Linux Technologie”, kommentiert Catterfeld. „Benutzer können über jeden Browser oder jedes Gerät auf unsere Dienste zugreifen, wobei eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherstellt, dass sie autorisiert sind. IBM arbeitet derzeit intensiv mit uns an einem Service zur Datenverschleierung für unsere Pharmakunden.”

Mit Hilfe von IBM haben wir unser Lösungsangebot so angepasst, dass es sich ideal für Unternehmen in der schnelllebigen Lieferkette, der Pharma- und Gesundheitsbranche sowie im Verlagswesen eignet. Christopher Catterfeld Chief Marketing and Product Officer and Managing Partner Iptor Sweden AB

Eine Wirkung erzielen Iptor kann jetzt ein wirklich globales Angebot auf Basis von IBM-Technologie anbieten und Kunden unabhängig von deren Standort auf der Welt, konsistente Erfahrung bieten. Das Unternehmen baut seinen Wettbewerbsvorteil aus, indem es komplexe Herausforderungen in der Lieferkette in neuen Märkten löst. „Mit IBM Power Systems Virtual Server können wir unseren Kunden unabhängig von ihrem Standort den gleichen fantastischen Service bieten”, sagt Catterfeld. „Unterstützt durch die flexible IBM-Technologie sind wir auf einen kontinuierlichen Bereitstellungsmodus umgestiegen. Dadurch verfügen Kunden immer über die neueste und beste Software und können problemlos skalieren.” Intern ermöglicht Iptor mit IBM-Lösungen neue Effizienzsteigerungen. Beispielsweise hat das Unternehmen seine Ausgaben für die IT-Infrastruktur drastisch reduziert und die Verwaltungsprozesse optimiert. „IBM-Technologie steht für uns seit jeher für Stabilität“, ergänzt Catterfeld. „Mit IBM Power Systems Virtual Server ermöglichen wir unseren Kunden, von dieser Stabilität und dem Komfort eines cloudbasierten Angebots zu profitieren. Gleichzeitig haben wir unsere Investitionen in die IT-Infrastruktur um bis zu 80 % reduziert und den Zeitaufwand für deren Verwaltung erheblich verringert. Die End-to-End-Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen, die Sie über IBM Power- und Red Hat-Technologien erhalten, sind wirklich herausragend.” Durch die Zusammenarbeit mit IBM bei der Entwicklung zu einem Anbieter mit einem Cloud-Bereitstellungsmodell hat Iptor seine Position an der Spitze der Branche gestärkt. Indem das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Kunden vorhersieht und schnell reagiert, investiert es in seinen langfristigen Erfolg. Catterfeld fasst zusammen: „Um unseren Kunden Wachstum zu ermöglichen, müssen wir uns schnell an Veränderungen im Markt anpassen. Mit Hilfe von IBM haben wir bei der Anpassung unseres Lösungsangebots einen großen Schritt nach vorne gemacht, um sicherzustellen, dass es ideal für Unternehmen in den schnelllebigen Branchen Lieferkette, Pharma, Gesundheitswesen und Verlagswesen geeignet ist.”