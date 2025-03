Das technische Team von neoleap setzte seine agile Integrationsplattform erfolgreich ein, ohne dass es zu Unterbrechungen der Zahlungssysteme, der Kundengeldbörsen oder des gesamten Geschäftsbetriebs kam. Seit der Bereitstellung hat das Unternehmen seine Geschäfts-Funktionen und Angebote erheblich erweitert.

Einer der wichtigsten Meilensteine war die Übertragung der Verantwortung für die Kartenverarbeitung von der Alrajhi Bank auf neoleap, nachdem das Projekt bei der Greenfield Implementation umgesetzt wurde. Diese Umstellung ebnete den Weg für die Einführung einer richtungsweisenden Business-to-Business (B2B)-Wallet für Händler. Die Wallet wurde in einer Rekordzeit von 7 Monaten fertiggestellt und ermöglichte es Händlern, in weniger als 60 Sekunden mit dem System zu arbeiten, während die nächsten Wettbewerber im digitalen Zahlungsverkehr zwischen 3 und 7 Minuten benötigen. Mit einem Marktanteil von mehr als 40 % bei gebrandeten Point-of-Sale-Geräten (POS) hat neoleap die Integration der Händler in die nationalen digitalen Zahlungssysteme des Königreichs vereinfacht. Die Wallet ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Webbrowser, Mobilgeräte und Tablets, und spiegelt das Engagement von neoleap für Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit wider.

„Der Entwicklungsprozess war für uns bahnbrechend. Als relativ junges digitales Unternehmen und nicht gerade einer der Ersten, die in den Markt für digitale Zahlungen eingestiegen sind, konnten wir aufholen und unsere Konkurrenten überholen, indem wir kostengünstige Digital-First-Produkte und Dienste anboten, die den Trends entsprechen, die wir im Königreich beobachten. Da unsere flexible Integrationsplattform auf IBM Cloud Pak for Integration und Red Hat OpenShift basiert, können wir kontinuierliche Systemverbesserungen alle zwei Wochen ohne Ausfallzeit durchführen und so die Erfahrung der Benutzer verbessern und die Konformität sicherstellen. Dies war aufgrund der erfolgreichen Etablierung der DevSecOps-Prozesse möglich, die es uns ermöglichten, die Entwicklung und Bereitstellung von Diensten für IBM Cloud Pak for Integration und Red Hat OpenShift vollständig zu automatisieren“, so neoleap.

Die Einführung der Händlergeldbörse kam den Handelskunden erheblich entgegen. Es hat einen Weg für internationale Zahlungen und einen neuen Kanal für Gehaltsabrechnungen und Finanztransaktionen geschaffen. Darüber hinaus wurde die Integration mit Schwesterunternehmen innerhalb der Alrajhi Bank Group, einschließlich externer Dritter, durch den Einsatz von IBM Hybrid-Cloud-Technologien verbessert, um den Kunden ein nahtloses und sicheres Open-Banking-Erlebnis zu bieten. neoleap hat auch international mit länderübergreifenden Dienstleistungen im Nahen Osten expandiert und plant, die Region zu erweitern.