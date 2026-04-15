In einer frühen Validierungsphase zeigte das zum Patent angemeldete multimodale KI-Modell von MyLÚA eine Genauigkeit von über 90 % bei der Identifizierung des Risikos einer postpartalen Depression im ersten Trimester – Monate vor herkömmlichen Screening-Methoden. Auch die Vertrauenssignale waren ermutigend: 79 % der Mütter gaben an, sich wohl dabei zu fühlen, sensible Gesundheitsinformationen über die Plattform zu teilen. Die Indikatoren für das Engagement waren ähnlich ermutigend: 48 % der Teilnehmerinnen absolvierten proaktive Wellness-Aktivitäten und 44 % nahmen an trimesterspezifischer Bildung teil.

Für Betreuungsteams und Organisationen für Müttergesundheit haben frühe Pilotversuche das Potenzial für eine frühere Signalerzeugung gezeigt – 64 % der Mütter haben Gesundheitsrisikobewertungen durchgeführt – und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand durch strukturierte Zusammenfassungen der Interaktionen mit den Mitgliederinnen verringert, wodurch Doulas und Betreuungskoordinatoren mehr Zeit für die persönliche Betreuung aufwenden können. Das datenschutzfreundliche Design der Plattform unterstützt darüber hinaus die Governance und Skalierbarkeit im Gesundheitswesen, da personenbezogene Daten und geschützte Gesundheitsinformationen nicht an große Sprachmodelle gesendet werden.

Heute ist die Multiagenten-Plattform von MyLÚA online und erweitert den Zugang zu Unterstützungsangeboten für das Wohlbefinden von Müttern durch mehrsprachige, kulturell sensible Beratung während der Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Geburt. LÚA geht über die Beantwortung von Fragen hinaus, indem es Unterstützungsmaßnahmen wie automatisiertes Nachfragen, Erinnerungen und die Aktivierung von Ressourcen durchführt und Familien so hilft, zwischen Terminen zeitnah Hilfe zu erhalten. Michael Conward, Ph.D., CTO und Mitbegründer von MyLÚA Health sagte: „Wir haben LÚA gegründet, um sicherzustellen, dass keine Frau die Schwangerschaft oder die Nachsorge allein bewältigen muss. Technologie ermöglicht es uns, proaktive und mitfühlende Unterstützung in großem Maßstab anzubieten – Unterstützung, die den Bedürfnissen von werdenden Eltern, Müttern sowie Empfängern von Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung entspricht.“

Für Betreuungsteams und Unternehmen im Bereich der Müttergesundheit wandelt die Plattform Gespräche in umsetzbare Erkenntnisse und Zusammenfassungen um, die den manuellen Aufwand reduzieren und eine größere Fallzahl bewältigen können. Das modulare Design lässt sich mit der Nachfrage skalieren und in Programme von Anbietern, Kostenträgern, Arbeitgebern und Gemeinden integrieren.

Indem MyLúa Health und IBM menschenzentriertes Design mit verantwortungsvoller KI für immer im Mittelpunkt vereinen, tragen sie dazu bei, Lücken in der Versorgung von Müttern zu schließen, das Vertrauen zu stärken und den Zugang zu qualitativ hochwertiger Unterstützung zu erweitern und so eine gerechtere und mitfühlende Zukunft für Frauen und Familien zu schaffen.