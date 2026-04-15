MyLÚA Health bietet mit IBM KI-Lösungen zuverlässige, kulturell angepasste Unterstützung für das Wohlbefinden von Müttern
Die Ergebnisse für die Gesundheit von Müttern sind in den Vereinigten Staaten nach wie vor stark ungleich, da unterversorgte Gemeinschaften – insbesondere schwarze und indigene Frauen – unverhältnismäßig stark von Schwangerschaftskomplikationen und -verlusten betroffen sind. Mehr als 80 % der schwangerschaftsbedingten Todesfälle sind vermeidbar.1 Die Definition der Vermeidbarkeit durch die CDC – Todesfälle, die mit angemessenen Änderungen an den Faktoren von Patient, Anbieter, Einrichtung, System und Gemeinschaft1vermieden werden konnten – half dabei, die Gründungserkenntnis von MyLÚA Health zu schärfen.
Die Verbesserung der Ergebnisse erfordert vertrauenswürdige Unterstützung, die auch Familien über die Klinik hinaus erreicht. Diese Überzeugung gab den Anstoß zu LÚA, einer KI-gestützten Plattform für mütterliches Wohlbefinden, die evidenzbasierte und kulturell sensible Beratung während der gesamten Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Geburt bietet, einschließlich der wichtigen Momente zwischen den Terminen. „Jede Mutter verdient Unterstützung, die sie versteht – nicht nur ihr Diagramm. LÚA wurde gegründet, um Familien dort zu treffen, wo sie sind, mit einer Beratung, die ihre Kultur, ihre Sprache und ihre gelebte Erfahrung widerspiegelt“, sagte J'Vanay Santos-Fabian, MBA, CEO und Mitbegründer von MyLÚA Health.
Um diese Vision in großem Maßstab praktisch umsetzen zu können, benötigte MyLÚA Health eine unternehmensfähige Plattform, die konsistente Antworten liefern, die Unterstützung empathisch und kontextbezogen personalisieren, sensible Gesundheitsinformationen schützen und die Benutzer mit nächsten Schritten wie Nachfragen, Erinnerungen und lokalen Ressourcen verbinden konnte.
MyLÚA tat sich mit IBM zusammen, um seine Multiagenten-Plattform für mütterliches Wohlbefinden zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen, die auf IBM watsonx.ai®, IBM watsonx Orchestrate®, IBM Cloud® und IBM Cloud Code Engine basiert. Das Ziel: empathische, kontextbezogene Unterstützung zu bieten, die die Nutzer dort abholt, wo sie stehen, ihre Bedürfnisse versteht und sicher und in großem Umfang Maßnahmen ergreifen kann.
IBM watsonx.ai bietet eine kontrollierte Modellumgebung mit mehrsprachigen Funktionen und verantwortungsvollen KI-Praktiken, die für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet sind. IBM watsonx Orchestrate koordiniert spezialisierte Agenten über emotionale, physische und soziale Bereiche hinweg und wandelt die Nutzerintention in abgeschlossene Aktionen wie Nachfragen, Erinnerungen, Ressourcenaktivierung und Zusammenfassungen um. Die Architektur wird auf der IBM Cloud mit der IBM Cloud Code Engine (mit FastAPI, Postgres und Redis) bereitgestellt und unterstützt sicheres Skalieren für regulierte Arbeitslasten. Nach umfangreichen Nutzerakzeptanztests wurden die Agenten bereitgestellt und die Plattform ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.
In einer frühen Validierungsphase zeigte das zum Patent angemeldete multimodale KI-Modell von MyLÚA eine Genauigkeit von über 90 % bei der Identifizierung des Risikos einer postpartalen Depression im ersten Trimester – Monate vor herkömmlichen Screening-Methoden. Auch die Vertrauenssignale waren ermutigend: 79 % der Mütter gaben an, sich wohl dabei zu fühlen, sensible Gesundheitsinformationen über die Plattform zu teilen. Die Indikatoren für das Engagement waren ähnlich ermutigend: 48 % der Teilnehmerinnen absolvierten proaktive Wellness-Aktivitäten und 44 % nahmen an trimesterspezifischer Bildung teil.
Für Betreuungsteams und Organisationen für Müttergesundheit haben frühe Pilotversuche das Potenzial für eine frühere Signalerzeugung gezeigt – 64 % der Mütter haben Gesundheitsrisikobewertungen durchgeführt – und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand durch strukturierte Zusammenfassungen der Interaktionen mit den Mitgliederinnen verringert, wodurch Doulas und Betreuungskoordinatoren mehr Zeit für die persönliche Betreuung aufwenden können. Das datenschutzfreundliche Design der Plattform unterstützt darüber hinaus die Governance und Skalierbarkeit im Gesundheitswesen, da personenbezogene Daten und geschützte Gesundheitsinformationen nicht an große Sprachmodelle gesendet werden.
Heute ist die Multiagenten-Plattform von MyLÚA online und erweitert den Zugang zu Unterstützungsangeboten für das Wohlbefinden von Müttern durch mehrsprachige, kulturell sensible Beratung während der Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Geburt. LÚA geht über die Beantwortung von Fragen hinaus, indem es Unterstützungsmaßnahmen wie automatisiertes Nachfragen, Erinnerungen und die Aktivierung von Ressourcen durchführt und Familien so hilft, zwischen Terminen zeitnah Hilfe zu erhalten. Michael Conward, Ph.D., CTO und Mitbegründer von MyLÚA Health sagte: „Wir haben LÚA gegründet, um sicherzustellen, dass keine Frau die Schwangerschaft oder die Nachsorge allein bewältigen muss. Technologie ermöglicht es uns, proaktive und mitfühlende Unterstützung in großem Maßstab anzubieten – Unterstützung, die den Bedürfnissen von werdenden Eltern, Müttern sowie Empfängern von Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung entspricht.“
Für Betreuungsteams und Unternehmen im Bereich der Müttergesundheit wandelt die Plattform Gespräche in umsetzbare Erkenntnisse und Zusammenfassungen um, die den manuellen Aufwand reduzieren und eine größere Fallzahl bewältigen können. Das modulare Design lässt sich mit der Nachfrage skalieren und in Programme von Anbietern, Kostenträgern, Arbeitgebern und Gemeinden integrieren.
Indem MyLúa Health und IBM menschenzentriertes Design mit verantwortungsvoller KI für immer im Mittelpunkt vereinen, tragen sie dazu bei, Lücken in der Versorgung von Müttern zu schließen, das Vertrauen zu stärken und den Zugang zu qualitativ hochwertiger Unterstützung zu erweitern und so eine gerechtere und mitfühlende Zukunft für Frauen und Familien zu schaffen.
MyLÚA Health ist eine agentische KI-Plattform für Unternehmen, die auf IBM watsonx aufbaut und personalisierte, mehrsprachige Unterstützung für das Wohlbefinden von Müttern bietet. Sein zum Patent angemeldetes multimodales KI-Framework erkennt frühzeitig Risikomuster aus verschiedenen Eingaben und wandelt emotionale, physische sowie soziale Signale in umsetzbare Erkenntnisse für Mütter, Betreuungsteams und Unternehmen um.
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1U.S. Centers for Disease Control and Prevention (US-Behörde für Seuchenbekämpfung und Prävention). Prävention von Müttersterblichkeit. Zuletzt geändert am 24. September 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.