MIKOPTIK (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein innovatives, branchenführendes High-Tech-Unternehmen, das sich auf Produktionsanlagen und Prozesslösungen für High-End-Elektronikschaltungen, IC-Platinen, fortschrittliches Packaging, mikroelektromechanische Systeme (MEMS), Pan-Halbleiter, Solarenergie und die Herstellung von Mikro-Nano-Komponenten spezialisiert hat.

MIKOPTIK wurde 2016 mit einem Grundkapital von 150 Millionen Yuan gegründet. Das Unternehmen setzt auf unabhängige technologische Innovation und hat die unabhängige Integration von Technologie, Betriebsverfahren, Datenanalyse, CAM, Ausrichtungssystemen, digitalem Antrieb, optischen Linsen, unabhängiger Innovation von optischen Lasern und Plattformsystemen vollzogen und damit die Entwicklung relevanter Bereiche nachhaltig unterstützt.

MIKOPTIK verfügt über fortschrittliche F&E-Anwendungslabore und Reinräume in Suzhou und ein Technik- und After-Sales-Service-Team, das aus Hunderten von erfahrenen Fachleuten besteht. So entwickelt sich das Geschäft in der ganzen Welt, wie Europa, Japan, Südkorea und Südostasien.