Mit einer Reihe von Parks und Freiflächen gilt der London Borough of Redbridge als eine der grünsten Regionen im Großraum London. Darüber hinaus hat sich der Bezirk in den letzten Jahren einen Ruf für seine Innovationen und Bemühungen zur Verbesserung des Lebens seiner Bürger erworben.

„Wir konzentrieren uns darauf, den Wandel in unserer Gemeinde voranzutreiben und etwas für unsere Einwohner zu erreichen“, erklärt Emeran Saigol, Head of Change des London Borough of Redbridge. „Wir haben also nach kleineren Problemen Ausschau gehalten, die wir angehen können und die eine direkte Auswirkung auf unsere Kunden haben, und da haben wir uns dann unser Kontaktzentrum genauer angesehen.“

Jedes Jahr verzeichnete das Zentrum in den Wochen nach den Weihnachtsfeiertagen einen sprunghaften Anstieg des Anrufvolumens im Zusammenhang mit der Müllabfuhr. Angesichts des deutlich höheren Bedarfs an Müllbeseitigung und Recycling in dieser Zeit war der Bezirk gezwungen, die Frequenz seiner Sammlungen zu erhöhen. Dies führte dazu, dass die Abholtermine für die verschiedenen Wohngegenden häufig geändert wurden.

„Wir wurden angerufen und gefragt: ‚Wann werden meine Mülltonnen abgeholt?‘“, führt Saigol weiter aus. „Wir wollten das Kontaktzentrum entlasten, aber der Plan für die Müllabfuhr zu Weihnachten sollte in einem Zeitfenster von 17 Tagen beginnen. Wir mussten also schnell eine Lösung finden, denn fünf Tage nach Beginn der Weihnachtsferien wären unsere Bemühungen sinnlos gewesen.“