In enger Zusammenarbeit mit IBM identifizierte die La Trobe University zwei Schlüsselbereiche, in denen sich generative KI nutzen lässt. Zunächst implementierten die Forscher eine RAG-Architektur (Retrieval-Augmented Generation) unter Verwendung von IBM Watson Discovery, IBM watsonx Assistant und IBM watsonx.ai, um die Forschungsabläufe zu optimieren. Dieses System, ein Konzeptnachweis, der über 100 Artikel zum Thema Autismus verwendet, ermöglichte ihnen einen effizienten Zugriff auf universitär anerkanntes Wissen und sparte wertvolle Zeit im Forschungsprozess. Zweitens entwickelten sie gemeinsam eine Anwendung, die vorhandenes Fachwissen und die IBM watsonx-Plattform nutzt, um die Markteinführung zu beschleunigen. Diese Anwendung zeigte, wie Forscher ihre Daten ganz einfach in marktreife Lösungen umwandeln können.