Modernisierung des digitalen Bankings mit APIs

Die Karnataka Bank modernisiert die Integration, um digitale Services zu beschleunigen
Die Karnataka Bank musste ihre digitale Banking-Infrastruktur modernisieren, um die Einführung von Services wie digitalen Zahlungen, Kreditbearbeitung und Integrationen mit Drittanbietern zu beschleunigen und gleichzeitig sichere Verbindungen über interne und externe Systeme hinweg zu gewährleisten. Das Ziel bestand darin, sich von Altlast-Integrationsplattformen zu lösen und eine zukunftsfähige Architektur zu etablieren, die fortschrittliche KI-Anwendungsfälle und regulatorische Anforderungen unterstützt.
Zu diesem Zweck implementierte die Karnataka Bank gemeinsam mit IBM® IBM Cloud Pak® for Integration auf Red Hat® OpenShift®. So wurde eine sichere, skalierbare und flexible API-Plattform geschaffen, die die Gesamtbetriebskosten senkt und die digitale Basis stärkt.
Die Karnataka Bank migrierte gemeinsam mit IBM von veralteten Integrationstechnologien zu IBM Cloud Pak for Integration, einer container-nativen Plattform, die führende Lösungen für APIs, Events, Messaging und Anwendungen unter einer zentralen Steuerungsebene vereint. Die Modernisierung verlagerte die Infrastruktur von VMware zu containerisierten Microservices auf Red Hat OpenShift, um mehr Agilität zu erreichen.
Die Lösung nutzt IBM App Connect Enterprise als zentrale Engine für Integration und Orchestrierung. In Kombination mit IBM MQ und IBM API Connect® entsteht eine einheitliche Plattform, in der API Connect externe Anfragen steuert und an App Connect weiterleitet. App Connect nutzt eine API-basierte Architektur, um komplexe Datenkonvertierungen und Orchestrierungen zu automatisieren, die vor dem Routing an nachgelagerte Systeme erforderlich sind. Dies ermöglicht nahtlose Interaktionen im Kernbankensystem, digitale Zahlungen und unterstützt regulatorische Dienstleistungen wie GST, CBDT, UIDAI und CERSAI.
Nach der Transformation betreibt die Karnataka Bank eine sichere, containerbasierte API-Plattform auf Red Hat OpenShift mit IBM Cloud Pak for Integration. Digitale Gateways steuern den API-Datenverkehr und ermöglichen eine schnellere Einführung digitaler Zahlungen, Kreditbearbeitung und Integrationen von Drittanbietern, während eine sichere interne und externe Konnektivität aufrechterhalten wird. Die Bank verbesserte die Sicherheit, steigerte die Skalierbarkeit um 50% und reduzierte die Betriebskosten um 30 %. Die Plattform unterstützt eine nahtlose Kommunikation zwischen internen, externen und Cloud-Systemen sowie eine reibungslose Integration mit UIDAI-, CERSAI-, GST-, Reg-Tech- und CBDT-Diensten. Dadurch kann sich die Bank schneller an sich ändernde Markt- und regulatorische Anforderungen anpassen.
Die 1924 gegründete Karnataka Bank (KBL) mit Hauptsitz in Mangaluru ist eine der führenden indischen Privatbanken. Sie bedient über 13 Millionen Privat-, MSME- und Unternehmenskunden. Sie ist in 22 Bundesstaaten und zwei Unionsterritorien aktiv und bietet ein vielfältiges Spektrum an Bank- und Finanzdienstleistungen, von Privat- und Geschäftsbanking bis hin zu digitalen Produkten und NRI-Dienstleistungen, an.
IBM App Connect Enterprise ist eine KI-gestützte Integrationsplattform, die Anwendungen, APIs und Daten über hybride Umgebungen hinweg verbindet. Sie bietet No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Funktionen, mit denen Geschäftsanwender und Integrationsspezialisten Integrationen schnell und kontrolliert entwerfen, bereitstellen und verwalten können.
Durch die Unterstützung von API-, Event- und Messaging-Architekturen hilft IBM App Connect Enterprise Unternehmen dabei, Automatisierungen zu beschleunigen, Altlast-Systeme zu modernisieren und Anwendungen sicher über On-Premises-, Cloud- und containerisierte Bereitstellungen hinweg zu verbinden. Die Plattform ist Bestandteil von IBM Cloud Pak for Integration und zusammen mit IBM MQ und IBM API Connect verfügbar. Damit können Unternehmen Anwendungen, Daten und APIs in hybriden Umgebungen integrieren.
© Copyright IBM Corporation März, 2026.
IBM, das IBM Logo, IBM App Connect, IBM API Connect, IBM Cloud Pak und IBM MQ sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Red Hat und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder dessen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.