Modernisierung des digitalen Bankings mit APIs

Die Karnataka Bank musste ihre digitale Banking-Infrastruktur modernisieren, um die Einführung von Services wie digitalen Zahlungen, Kreditbearbeitung und Integrationen mit Drittanbietern zu beschleunigen und gleichzeitig sichere Verbindungen über interne und externe Systeme hinweg zu gewährleisten. Das Ziel bestand darin, sich von Altlast-Integrationsplattformen zu lösen und eine zukunftsfähige Architektur zu etablieren, die fortschrittliche KI-Anwendungsfälle und regulatorische Anforderungen unterstützt.

Zu diesem Zweck implementierte die Karnataka Bank gemeinsam mit IBM® IBM Cloud Pak® for Integration auf Red Hat® OpenShift®. So wurde eine sichere, skalierbare und flexible API-Plattform geschaffen, die die Gesamtbetriebskosten senkt und die digitale Basis stärkt.