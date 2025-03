Das Istituto Secoli (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) wurde in 1934 in Italien und hat seinen Hauptsitz im Herzen von Mailand, im Stadtteil Porta Venezia. Es handelt sich dabei um eine Institution, die sich der Förderung der Modekultur und der Berufsausbildung im Bereich der Mode widmet. Es zeichnet sich durch seinen praktischen Lehransatz aus, der die Made-in-Italy-Traditionfördern soll. Das Istituto Secoli bietet Bachelor- (BA) und Master-Studiengänge sowie professionelle Kurse an, die von Modedesign über Schnittherstellung, Prototypenbau, Bekleidungskonstruktion bis hin zur Kollektionsentwicklung reichen. Die Kurse sich an diejenigen, die ihre Fähigkeiten verbessern und ihre Karriere vorantreiben möchten.