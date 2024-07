Bei einem von IBM veranstalteten Event in Dubai änderte sich alles.

„Anfang des Jahres trafen wir das IBM Next Gen Team und erfuhren von der IBM Embed Strategie“, erklärt Zein. „Wir sahen in dieser Partnerschaft eine Menge Potenzial.“ Das Unternehmen wurde schnell ein IBM Next Generation Ecosystem Business Partner und unterzeichnete zwei IBM Embedded Solutions Agreements (ESAs), die zwei seiner wichtigsten Angebote abdeckten.

In Zusammenarbeit mit dem IBM Next Generation Ecosystem Team in Dubai haben Mitglieder des Ideatolife Design Thinking Conceptualization Lab diese beiden Anwendungen umstrukturiert und so aktualisiert, dass sie die Vorteile der IBM Cloud® nutzen. Das Team nutzte einen kühnen, umfassenden Ansatz für Innovation und Transformation, der die „Build with IBM“-Methode einschloss, um seine Neuentwicklung auf kundenorientierte Ergebnisse auszurichten.

Trackr ist eine cloudbasierte ERP-Plattform, die sich derzeit auf zwei Branchen konzentriert – Aufzüge und Swimmingpools. Die Lösung automatisiert das Wartungsmanagement und vereinfacht gleichzeitig die damit verbundenen Berichts- und Analyseprozesse. Und dank der ESA hat Ideatolife das Angebot von Microsoft Azure auf IBM Cloud migriert.

„Unsere Zusammenarbeit mit IBM ermöglicht die Einführung neuer Technologien wie KI und IoT“, fügt Zein hinzu. „IBM hat uns letzten Monat in sein Kundenzentrum in Abu Dhabi eingeladen und uns gezeigt, wie wir die IBM Watson IoT-Technologie in unsere Plattform integrieren können. Schon bald werden wir nicht nur aktuelle Prozesse automatisieren, sondern IBM Watson AI nutzen, um eine vorausschauende Wartung anzubieten. Der ROI für unsere Kunden wird immens sein.“

Das andere Angebot, das derzeit von einer ESA abgedeckt wird, Skrambler, ist eine auf Studenten ausgerichtete App, die Jugendlichen hilft, Dienstleistungsrabatte, Produktempfehlungen und Tickets für Veranstaltungen in der Nähe zu finden. „Auch das haben wir von Microsoft auf die IBM Cloud verlagert“, fährt Zein fort. „Mit IBM können wir Skrambler auf die nächste Stufe heben. Das Unternehmen hilft uns, unsere Lösung zu skalieren und mehr Partnerschaften, Universitäten und Studentenorganisationen zu erschließen.“

Erkunden Sie ein Embedded Solutions Agreement für Ihr Unternehmen.

Und um die Verwaltung der zugehörigen Cloud-Umgebungen für diese beiden Angebote zu unterstützen, nutzt Ideatolife den IBM Cloud Kubernetes Service. Derzeit nutzt das Unternehmen die IBM-Lösung, um virtuelle Server in der Cloud zu verwalten und einzigartige Produktions- und Staging-Umgebungen zu schaffen.

Mit diesen beiden Lösungen im Einsatz innerhalb der IBM Cloud erwägt Ideatolife bereits eine dritte ESA. „Das sollte sehr bald geschehen“, fügt Zein hinzu. „Wir arbeiten am Aufbau einer Plattform, die Cashflows durchgängig verwalten kann. Und dazu gehören IBM Blockchain und Smart Contracts. Wir sind gerade dabei, die Entwürfe fertigzustellen.“