Heute ist HKSYU ein Pionier in der Branche, wenn es um den Einsatz von AutoAI-Technologie und Low-Code- oder No-Code-Methoden geht, um Studierenden und Fakultätsmitgliedern, die keine technischen Fachleute sind, Kenntnisse über Datenanalysen zu vermitteln. Ab Januar 2022 nutzen etwa 100 Studierende des Fachbereichs Betriebswirtschaft und des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen die IBM Cloud®-Plattform, um die Konzepte des Datenanalyse-Frameworks und der Python-Codierung zu erlernen.

In Zukunft planen Studierende und Mitarbeiter, IBM Cloud-Technologien für die Datenanalyse in ihren Forschungsprojekten zu nutzen. Das Labor wird auch den Bachelor of Science in Angewandter Datenwissenschaft unterstützen, wenn dieser im Jahr 2022 startet. Der Kurs vermittelt den Studierenden die Fähigkeiten und Kenntnisse, die für Datenanalyse, Datenwissenschaft und mehr erforderlich sind, und eröffnet den Absolventen letztlich mehr Karrieremöglichkeiten. Die Plattform spielt auch eine wichtige Rolle bei der Hinwendung der Universität zu den digitalen Humanwissenschaften (Digital Humanities), also der Verschmelzung von Geisteswissenschaften und digitaler Wissenschaft.

Die Studierenden behaupten, dass die Plattform, insbesondere die AutoAI-Software, das Lehren und Lernen in ihren Kursen erheblich erleichtert. „Das Feedback der Studierenden ist sehr positiv“, sagt Dr. Yuen. „Wir haben nur eine oder zwei Unterrichtsstunden, um Cloud Pak for Data einzuführen, und sie sagen, dass das Tool es einfacher macht zu verstehen, was Datenanalyse ist.“

In der gesamten Universität sind immer mehr Menschen daran interessiert, zu lernen, wie man die Plattform für Datenanalysen nutzt. Dies spiegelt sich in der steigenden Zahl der Workshop-Teilnehmenden wider. „In den Vorjahren sind nicht mehr als 20 Kollegen beigetreten“, sagt Dr. Yuen. „Aber bei unseren letzten Workshops haben fast 50 Mitarbeiter von zu Hause aus an dem viertägigen Workshop teilgenommen, um zu lernen, wie man IBM Cloud Pak for Data verwendet.“

Für die Zukunft hat Dr. Yuen große Pläne für das Big Data Lab und IBM Cloud Pak for Data Technology. Zur Unterstützung des allgemeinbildenden IoT-Studiengangs möchte sie zum Beispiel mehr IoT-Geräte mit der Plattform verbinden. Sie möchte auch mit anderen Studiengängen zusammenarbeiten, die Datenanalysen verwenden, und weitere IT-Kurse anbieten. „Ich denke, dass in den kommenden Jahren mehr Studierende das IBM Cloud Pak for Data nutzen werden“, meint sie abschließend.