Havas nutzt die Watson-Plattform, um seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Für TD Ameritrade, einen Broker mit Sitz in Omaha, Nebraska, entwickelte Havas eine digitale Markteinführungskampagne mit dem Titel „Most Confident Fan“. TD Ameritrade suchte nach einer Möglichkeit, seine Markenbekanntheit durch sein Sponsoring der NFL-Playoffs 2015 zu steigern. Es sollte ein Erlebnis entwickelt werden, das mit der Hauptbotschaft des Unternehmens in Einklang steht, nämlich die Förderung von zuversichtlichem Investieren. Football-Fans konnten sich anmelden und Watson die Analyse ihrer Social-Media-Beiträge erlauben. Mithilfe der Watson-Technologie analysierte Havas die Kommentare und gab jedem Beitrag ein Ranking in puncto Zuversicht. Die Fans mit der größten Zuversicht in ihre Teams gewannen NFL-Tickets für den Super Bowl.

TD Ameritrade erkannte den Wert kognitiver Lösungen und arbeitet daraufhin mit Havas zusammen, um seine Bildungsinhalte effizienter einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte TD Ameritrade bereits über ein breites Spektrum an Bildungsinhalten, die den Nutzern zu besseren Investitionen verhelfen sollten. Die Inhalte waren jedoch auf mehrere Websites verteilt, sodass die Nutzer nicht bequem darauf zugreifen konnten. Daher suchte TD Ameritrade nach einer Möglichkeit, mithilfe der Watson-Technologie die Inhalte zu bündeln und sie leichter zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit mit Havas kombinierte das Unternehmen die Funktionen der Services IBM Watson Personality Insights, IBM Watson Natural Language Classifier und IBM Watson Assistant, um Watson Education zu entwickeln – ein KI-Tool, das die Anlagepersönlichkeit der Kunden bewertet und einen maßgeschneiderten Lehrplan mit Bildungsinhalten liefert, die auf das individuelle Kundenprofil abgestimmt sind. Das Watson-Bildungstool war einfach zu bedienen und bot ein weitaus persönlicheres Erlebnis.

Havas setzt die Watson-Plattform auch zur Entwicklung innovativer Lösungen ein, um sein eigenes Serviceangebot zu verbessern. So entwickelte die Agentur einen Managed Service und ein Produkt namens Arcadia, um ihren Kunden bei der Suche nach möglichen KI-Lösungen für ihre Geschäftsprobleme zu helfen. „Arcadia bringt Marketingverantwortlichen die Kundenzentrierung näher“, sagt Jercinovic. „Es hilft bei der Segmentierung und ist letztendlich eine Zusammenstellung von quantifizierbaren Aktionen, die Marketingfachleute in Betracht ziehen können.“ Arcadia erstellt auch Journey Maps, in denen die Ansichten oder Stimmungen der Verbraucher entlang der Customer Journey zusammengefasst werden.