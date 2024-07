Seit der Implementierung der IBM Lösungen kann die Groupe Bastide neue Chancen besser wahrnehmen. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine ehrgeizigen Expansionspläne in die Tat umzusetzen, ohne Kompromisse bei den Serviceleistungen einzugehen.

„IBM Power Systems sorgen für eine enorme Leistung, und wir haben ausreichend Spiel, um weiter zu wachsen. Wir sind noch nicht einmal annähernd an der Grenze der Belastbarkeit der Infrastruktur“, erklärt Romieu. „Zusammen mit den IBM Speichersystemen bieten sie uns die ideale Plattform, um weitere Benutzer hinzuzufügen und, sobald wir soweit sind, auch unsere Pläne zur Konsolidierung von Tochtergesellschaften in unserer SAP-Umgebung zu unterstützen.“

Die Mitarbeiter der Groupe Bastide profitieren von den schnelleren und leistungsfähigeren Berichtsfunktionen von SAP HANA, das sich zudem einfacher verwalten lässt als die vorherige Datenbank des Unternehmens.

„Die Implementierung von SAP HANA auf IBM Power Systems hat unsere Benutzererfahrung im Vergleich zu vorher drastisch verbessert“, erklärt Romieu. „Wir verbringen viel weniger Zeit mit der Verwaltung des Systems und die Benutzer sind zufrieden, was sich insgesamt in einer höheren Mitarbeiterproduktivität widerspiegelt.“

Die IBM Server- und Speicherlösungen sorgen dafür, dass die Antwortzeiten von SAP HANA kurz sind. So helfen sie dabei, genau die Geschäftserkenntnisse bereitzustellen, die die Groupe Bastide benötigt, um ihre Kunden weiterhin zufriedenzustellen.

Romieu erklärt abschließend: „Wir haben darüber nachgedacht, in Zukunft in die Cloud zu wechseln, aber wir können uns nicht vorstellen, dass einer der aktuellen Services das Leistungsniveau der POWER-Architektur bieten kann. Die Kombination aus SAP HANA, Power Systems und IBM FlashSystem ist eine überzeugende Lösung, die uns genau das bietet, was wir brauchen, um die Services der Groupe Bastide weltweit anzubieten. Mit Blick auf die Zukunft sind wir gespannt, was SAP S/4HANA und prozessorbasierte IBM POWER9-Server für unser Geschäft leisten können, um unseren Wettbewerbsvorteil noch weiter auszubauen.“