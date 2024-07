Nach der Implementierung von IBM FlashSystem verzeichnete Genus sofortige Verbesserungen in den Bereichen Speicheroptimierung, Geschwindigkeit und Geschäftskontinuität.

IBM Storage Insights ermöglichte dem Team einen Einblick in die Vorgänge auf der Blockebene des Systems selbst, sehr zur Freude von De. Der Grad an Kontrolle, den sein Team dank Storage Insights gewonnen hat, hat es ihm ermöglicht, bessere strategische Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, einschließlich der Implementierung von Big Data und prädiktiven Analysen.

Solche Innovationen sind auch dank der Geschwindigkeit ihrer neuen Lösung möglich, die sich als bahnbrechend erwiesen hat. „Ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit irgendwo ein Engpass sein wird“, sagt De. „Und der Dateisystemspeicher wurde optimiert.“

Dank dieser Geschwindigkeit und des Speichers wird das Team von De in der Lage sein, ein schnelles, benutzerfreundliches und hochverfügbares virtuelles System zur Verwaltung großer Datenmengen zu implementieren. Dies ist besonders wichtig für Genus, das eine große Menge an geschützten Design-, Technik- und F&E-Informationen in Form von Modelldaten, einschließlich elektronischer und mechanischer Modelle und Zeichnungen, gespeichert hat.

Darüber hinaus sind die Ausfallsicherheit und die Sicherheitsfunktionen des All-Flash-Speichersystems von entscheidender Bedeutung für die aktuellen und zukünftigen Pläne von Genus. Da De bereits zuvor bei einem Systemabsturz Daten verloren hat, achtet er sehr darauf, dass so etwas nie wieder passiert. Mit IBM FlashSystem kann er sich beruhigt zurücklehnen, da er weiß, dass die erhöhte Datensicherheit und Cyber-Resilienz dazu beiträgt, die Kontinuität des Betriebs von Genus zu gewährleisten, zusammen mit einer besseren Leistung und niedrigeren Infrastrukturkosten.

Mit Blick auf die Zukunft plant Genus die Implementierung von SAP HANA für ERP und die Einführung eines Managed Service Help Desk für die Energieversorgungsunternehmen, denen die Zähler von Genus Informationen liefern. „Wir werden die Daten von Millionen von Stromzählern erhalten, die in verschiedenen Projekten über das ganze Land verteilt sind“, sagt De. „Sie werden in einem unserer zentralen Kontrollmanagementzentren zusammenlaufen, und diese Daten werden in IBM Storage gespeichert.“

Mit dem Wachstum des Projekts wächst auch der Speicherbedarf von Genus, der die Skalierbarkeit erfordert, die eine Spezialität der IBM FlashSystem-Arrays ist. De fasst zusammen: „In ein paar Jahren werden wir vielleicht mehr Speicherplatz benötigen, daher war die Erweiterbarkeit – insbesondere in horizontaler Richtung – eine unserer Überlegungen. Diese Agilität konnten wir bei anderen Wettbewerbern nicht finden.“

