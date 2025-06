Formez PA wurde mit der Entwicklung einer praktischen KI-Lösung zur effektiven Klassifizierung von Berufsprofilen im öffentlichen Sektor betraut. Formez PA arbeitete mit IBM Client Engineering zusammen, um eine fortschrittliche KI-gestützte Lösung zu entwickeln, die in das bestehende RiVA-Portal integriert ist. Das allgemeine Ziel von RiVa ist der Entwurf, die Konstruktion, die Erprobung und die Entwicklung eines kompetenzbasierten Human Resource Management (HRM) Modells für die Umsetzung strategischer Planungs- und Managementprozesse, das für alle öffentlichen Verwaltungen gültig und an die Besonderheiten der verschiedenen Sektoren angepasst ist. Das laufende Kooperationsprojekt zielt darauf ab, eine einheitliche und integrierte Methodik für das strategische Personalmanagement auf der Grundlage von Kompetenzmodellen zu identifizieren und die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Karriereentwicklung in der öffentlichen Verwaltung zu fördern. KI kann der Abteilung für Staatsverwaltung dabei helfen, Berufsprofile zu klassifizieren und Fachterminologien zu standardisieren, um ein einheitliches Verständnis in der gesamten Abteilung zu fördern.

Die Lösung nutzt das IBM watsonx Portfolio, um Benutzeranfragen in Einbettungen zu übersetzen. Unter Verwendung des Llama Large Language Model (LLM) in IBM watsonx.ai ermöglicht die Lösung das Verstehen und Interpretieren von Anfragen in natürlicher Sprache. Ergänzt wird dies durch IBM watsonx.data, das Milvus als Vektordatenbank nutzt, um semantische Suchen in Vektorräumen durchzuführen. Mit dieser Funktion kann die Lösung professionelle Profile ausfindig machen, die semantische Ähnlichkeiten aufweisen, selbst wenn die Schlüsselwörter nicht genau übereinstimmen.

Um eine nahtlose Integration mit dem RiVa-Portal zu ermöglichen, hat das Formez-Team von IBM einen Microservice zur Bereitstellung von APIs entwickelt. Dieser Dienst fungiert gleichzeitig als Vermittler, indem er watsonx.ai aufruft, um Benutzeranfragen in Einbetten umzuwandeln, und watsonx.data für die Durchführung semantischer Suchvorgänge verwendet.

Das Team verbesserte die Nutzerzentrierung weiter, indem es Filter auf der Grundlage von Vertragsbereichen, Berufsdimensionen und Berufsfamilien implementierte und es den Nutzern ermöglichte, sich auf bestimmte Suchkriterien zu konzentrieren. Heute kann das System je nach Beschreibung des Benutzers Profilnamen, organisatorischen Zweck und primäre Aktivitäten vorschlagen. In zukünftigen Iterationen wird diese Funktion voraussichtlich weiterentwickelt, um Fähigkeiten und Rollenprofile zu empfehlen und so die Benutzererfahrung weiter zu verbessern. Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung und der benutzerzentrierten Entwicklung verfügt die Lösung auch über einen integrierten Feedback-Mechanismus zur Erfassung von Benutzereingaben, um die Leistung der Lösung iterativ über die Zeit zu verbessern.